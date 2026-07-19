Festnahme an der Palma de Palma: Verdacht auf Drogenmissbrauch und sexuelle Nötigung eines Minderjährigen

Ein etwa 40-jähriger Mann wurde am Donnerstag ( 16.7.) in den frühen Morgenstunden in Palma von der Nationalpolizei festgenommen, weil er einem 17-Jährigen mutmaßlich Ecstasy verabreicht und ihn anschließend sexuell belästigt haben soll. Außerdem wurde eine Anzeige wegen Fahrens auf der Autobahn unter Alkohol- und Drogeneinfluss erstattet.

Was ist passiert?

Nach Angaben der Nationalpolizei ereigneten sich die Vorfälle am vergangenen Donnerstag gegen halb eins morgens. Eine Streife, die von s’Arenal in Richtung Palma unterwegs war, entdeckte auf der Autobahn auf Höhe des Flughafens einen Transporter, der in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten ihn aufforderten anzuhalten, versuchte der Fahrer zu fliehen, wurde jedoch abgefangen.

Als die Polizisten sich dem Fahrer näherten, stellten sie bei ihm deutliche Anzeichen dafür fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte. Bei den durchgeführten Tests wurde er positiv auf Alkohol, Kokain und Ecstasy getestet. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert, weshalb eine Anzeige erstattet wurde.

Im Fahrzeug befand sich zudem ein 17-Jähriger. Der Jugendliche erzählte den Beamten, dass sie Freunde seien und dass der Mann ihm an diesem Abend vorgeschlagen habe, in einer Bar in Playa de Palma das WM-Halbfinale anzusehen. Dort angekommen, habe der Mann ihm alkoholische Getränke gegeben und ihm angeboten, Ecstasy zu nehmen. Der Erwachsene habe ihm versichert, dass die Droge keine negativen Auswirkungen habe, weshalb er zugestimmt habe.

Berührte den Jugendlichen im Intimbereich

Später hatte er den Jungen im Intimbereich berührt. Dieser schob seine Hand weg und erinnerte ihn daran, dass sie nur Freunde seien. Daraufhin beschlossen sie, zu gehen.

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Der Mann wurde wegen eines Verstoßes gegen die öffentliche Gesundheit, wegen der Verabreichung von Drogen an den Minderjährigen und wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung festgenommen. Sein Transporter wurde auf den städtischen Abschlepphof gebracht.

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