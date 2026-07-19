Beim Joggen überfahren: Mann stirbt bei Verkehrsunfall in Urlauberhochburg
Der Fahrer flüchtete vom Tatort und soll betrunken gewesen sein
Ein Urlauber ist am Sonntagmorgen (19.7.) bei Cala Mesquida in der Gemeinde Capdepera von einem Auto tödlich überfahren worden. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß zunächst fort. Später wurde er von der Guardia Civil festgenommen. Ein Alkoholtest fiel positiv aus. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt.
Was ist passiert?
Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Straße nach Cala Mesquida. Dem Bericht zufolge war der Fahrer eines schwarzen Volkswagen Polo TDI auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in einem nahegelegenen Hotels. Laut Medienberichten soll er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, als er den Urlauber erfasste. Das Opfer war offenbar am frühen Morgen zum Sport aufgebrochen.
Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mann laut dem Online-Portal "Crónica Balear" zunächst weiter zu seinem Arbeitsplatz. Dort habe er seinen Cousin angerufen und ihm von dem Unfall berichtet. Gemeinsam seien die beiden anschließend zur Unfallstelle zurückgekehrt. Sie hätten das Auto an einem Kreisverkehr abgestellt und sich zu Fuß auf die Suche nach der Unfallstelle gemacht.
Abgetrennten Arm des Opfers gefunden
Dabei fanden sie zunächst eine Uhr und wenig später einen abgetrennten Arm sowie ein Bein des Opfers. Daraufhin verständigten sie die Rettungskräfte. Streifen der Ortspolizei von Capdepera, der Verkehrspolizei der Guardia Civil aus Manacor sowie weitere Beamte der Guardia Civil rückten aus. Auch mehrere Krankenwagen und ein Rechtsmediziner kamen zum Unfallort.
Mehr als zwei Stunden lang suchten die Einsatzkräfte das Gelände ab. Der Körper des Mannes wurde schließlich zwischen dichtem Gebüsch an einer Stelle gefunden, die von der Straße aus nicht einsehbar war. Weil der Leichnam in dem schwer zugänglichen Gelände festhing, wurde die Feuerwehr alarmiert. Sie mussten sich unter anderem mit einer Motorsäge einen Weg durch die Vegetation bahnen. Gegen 11.30 Uhr wurde der Leichnam geborgen.
Fahrer musste medizinisch versorgt werden
Der Fahrer erlitt nach Angaben von "Crónica Balear" eine Angstattacke und musste noch vor Ort medizinisch versorgt werden. Zudem soll er sein Fahrzeug versteckt haben. Die Guardia Civil konnte den Wagen jedoch ausfindig machen. Die Windschutzscheibe war durch den Aufprall beschädigt worden.
Die Verkehrspolizei der Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. Sie soll nun den genauen Unfallhergang und das Verhalten des Fahrers nach dem Zusammenstoß klären.
Wer war das Opfer?
Bei dem Toten handelt es sich laut "Crónica Balear" um einen Urlauber, der gemeinsam mit seiner Frau Urlaub auf Mallorca machte und in einem Hotel in Cala Mesquida untergebracht war. Aufgrund seiner Kleidung gehen die Ermittler davon aus, dass er am frühen Morgen zum Joggen oder zu einer anderen sportlichen Aktivität aufgebrochen war.
Abonnieren, um zu lesen
- Badeunfall auf Mallorca: 78-jähriger Urlauber stirbt am Palmira-Strand in Peguera
- Ballermann zeitweise im Dunkeln: Das ist bisher bekannt zum Stromausfall an der Playa de Palma
- Streik am Flughafen Mallorca mitten in der Hochsaison: An diesen Tagen legen Swissport-Mitarbeiter die Arbeit nieder
- Mallorca schwitzt weiter: So lange bleibt die extreme Hitze
- Nächtliche Attacke an der Playa de Palma: Urlauber fliehen vor Zuhälter
- Zur Sonnenfinsternis kommen Sie nicht mit Ihrem Privat-Pkw an die Playa de Palma: So sieht der Schlachtplan der Stadt aus
- Der Albtraum Waldbrand: Könnte auch Mallorca zur tödlichen Falle werden?
- Auswandern nach Mallorca? Sie sind leider zu spät