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Millionenbeute aus Luxusimmobilien: Guardia Civil zerschlägt Einbrecherbande

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Redaktion DM

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Die Guardia Civil hat am Donnerstag (16.7.) in Palma und Santa Eugènia zwei vermeintliche Villendiebe festgenommen. Die Männer sollen einer hoch spezialisierten Einbrecherbande angehören, die in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 22 Luxusimmobilien auf Mallorca ausgeraubt und dabei Beute im Wert von mehr als zwei Millionen Euro gemacht haben soll. Mehr dazu hier. Mehr Informationen

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