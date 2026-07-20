Als Mallorca-Urlauber getarnt: Flughafen-Dieb lauerte Reisenden am Mietwagen auf

Die Nationalpolizei hat am Dienstag (14.7.) am Flughafen Mallorca einen Mann festgenommen, der Urlauber am Parkplatz des Airports beklaut haben soll. Der mutmaßliche Täter bediente sich dabei immer derselben Masche. Er kleidete sich so, dass man ihn für einen Urlauber hätte halten können. Dann näherte er sich Reisenden, die ihren Mietwagen auf Schäden überprüften. Er nutzte diese Momente der Unaufmerksamkeit, um Gepäckstücke oder Wertgegenstände zu entwenden.

Schlüssel für ein Haus auf dem Land geklaut

Auch am Sonntag vergangener Woche (12.7.) schlug er zu. Er entwendete einem Urlauber ein Tablet, seine Geldbörse mit Ausweisdokumenten, 200 Euro Bargeld, einen Rucksack sowie einen Schlüsselbund für ein Haus auf dem Land. Das Opfer brachte den Fall zur Anzeige. Die Nationalpolizei konnte den mutmaßlichen Täter schnell identifizieren. Zudem stellte sich heraus, dass er bereits wegen ähnlicher Delikte vorbestraft war. Als er sich zwei Tage nach der Tat wieder am Flughafen-Parkplatz herumtrieb, nahmen ihn die Beamten fest.

In einer Pressemitteilung rät die Nationalpolizei Urlaubern, am Flughafen stets auf die persönlichen Gegenstände zu achten.