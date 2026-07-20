In der Nacht des WM-Triumphes der Spanier: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Mallorca

Tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca in der Nacht des WM-Erfolgs der spanischen Nationalmannschaft: Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist im Norden der Insel ums Leben gekommen, wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet. Hinweise auf einen Zusammenhang mit den Feierlichkeiten nach dem Finalsieg der Spanier gegen Argentinien schien es zunächst allerdings nicht zu geben.

Wie die Plattform berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Ma-2220, die Alcúdia mit Port de Pollença verbindet. An der Einfahrt des Hafenortes war der Mann mit seiner Maschine am frühen Montagmorgen (20.7.) offenbar gestürzt und lag bewusstlos auf der Fahrbahn. Die Rettungskräfte begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Mehr als eine halbe Stunde lang versuchten sie, den 53-Jährigen zu reanimieren, doch alle Bemühungen schlugen fehl.

Psychologe musste an die Unfallstelle kommen

Wie "Crónica Balear" berichtet, war der Mann in der Gegend bekannt. Zahlreiche Angehörige fanden sich an der Unfallstelle ein und reagierten geschockt auf die Todesnachricht. Die Einsatzkräfte beorderten deshalb einen Psychologen an die Unfallstelle.

Die Guardia Civil muss nun die Unfallursache klären. Offenbar wird davon ausgegangen, dass der Mann während der Fahrt ein gesundheitliches Problem bekommen haben könnte und deshalb stürzte.

Toter Urlauber nahe Cala Mesquida

Erst am Sonntagmorgen (19.7.) war ein Urlauber bei Cala Mesquida im Nordosten der Insel beim Joggen von einem Auto überfahren worden und dabei gestorben. Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf der Straße nach Cala Mesquida.

Dem Bericht zufolge war der Fahrer eines schwarzen Volkswagen Polo TDI auf dem Weg zu seinem Arbeitsplatz in einem nahegelegenen Hotel. Laut Medienberichten soll er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, als er den Urlauber erfasste. Das Opfer war offenbar am frühen Morgen zum Sport aufgebrochen.