Am Dienstag beginnt die dritte Hitzewelle des Sommers auf Mallorca

Angesichts der andauernd hohen Temperaturen auf Mallorca ist es mittlerweile schwer geworden, fehlerfrei einzuschätzen, wann eine Hitzewelle beginnt und wann sie wieder aufhört. Verlässt man sich auf die Informationen des spanischen Wetterdienstes Aemet, dann war die Hitze der vergangenen Tage offenbar eine Art Atempause, denn die dritte Hitzewelle des Sommers beginnt am Dienstag (21.7.) und dauert bis einschließlich Donnerstag.

Erwartet werden vor allem in der Inselmitte Höchstwerte von 40 bis 42 Grad. Angesichts des Umstands, dass bereits am Montag in Sineu 40 Grad gemessen wurden, dürften die Bewohner der Gegend aber keine wesentlichen Unterschiede spüren.

Aemet hat für Dienstag folgende Wetterwarnungen wegen Hitze ausgegeben:

Tramuntana: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Inselmitte: Warnstufe Orange zwischen 12 und 20 Uhr

Süden: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Osten: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Strahlend blau ist der Himmel nicht. Es werden örtlich Wolken in hohen und mittleren Lagen erwartet. Darüber hinaus liegt Saharastaub in der Luft.

So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch sieht die Situation nicht groß anders aus. In der Inselmitte knabbern die Werte an der 40-Grad-Marke. An den Küsten könnte es um einige Grad kühler werden. Bei Temperaturen um die 34 Graf in Santanyí, Andratx und Son Servera kann man dennoch gerade noch von Wollmütze und Daunenjacke absehen. Es gelten folgende Warnstufen:

Tramuntana: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Inselmitte: Warnstufe Orange zwischen 12 und 20 Uhr

Süden: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag dann gibt sich eine kuriose Situation, die anschaulich darlegt, warum viele Menschen mit den Wetterdaten von Aemet nicht immer etwas anfangen können. Denn während die angepeilten Höchsttemperaturen auf der Wetterkarte inselweit über den Werten des Vortags liegen, werden gleichzeitig die Wetterwarnungen wegen Hitze zurückgefahren:

Norden und Nordosten: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Inselmitte: Warnstufe Gelb zwischen 12 und 20 Uhr

Vorsicht, Tropennächte

Doch die Höchsttemperaturen am Tage sind nur ein Aspekt, der die Hitze gerade so unerträglich macht. Es sind vor allem die kontinuierlichen Tropennächte, die den Menschen auf der Insel zu schaffen machen. Insbesondere dann, wenn sie im Schlafzimmer keine Klimaanlage haben. In der Nacht auf Dienstag lagen die Tiefsttemperaturen in Port de Sóller, am Leuchtturm von Capdepera und in Banyalbufar bei 28 Grad. In Colònia de Sant Pere, Port de Pollença und in Palma bei 27 Grad. Und es sieht nicht so aus, als ob sich dies in den kommenden Nächten bessern wird.