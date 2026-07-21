Myriam B. Moneo

Folgen Sie uns bereits? Marken Sie uns als bevorzugte Medien Hinzufügen zu Google

WM-Jubel mit Blechschaden: Autofahrer dreht in Can Picafort durch

Die Feier über Spaniens zweiten WM-Titel ist in Can Picafort für einen jungen Autofahrer offenbar etwas zu schwungvoll ausgefallen. Der Mann verlor in der Nacht auf Montag (20.7.) bei einem Driftmanöver die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Nach dem Finalsieg der spanischen Nationalmannschaft gegen Argentinien war der Fahrer mit einem auffällig dekorierten PS-starken BMW im Küstenort unterwegs. Die Karosserie war in den Farben der spanischen Flagge bemalt, eine Fahne mit der bekannten Stiersilhouette durfte ebenfalls nicht fehlen.

Im Carrer Isabel Garau soll der junge Mann sogenannte Donuts gedreht und die Fahrbahn dabei kurzerhand zur Rennstrecke erklärt haben. Das Manöver endete jedoch weniger meisterlich: Der Wagen geriet außer Kontrolle und stieß gegen ein geparktes Auto. Auch der Versuch, sich rückwärts aus dem angerichteten Durcheinander zu befreien, verlief offenbar nicht ganz nach Plan. Dabei wurden mutmaßlich weitere abgestellte Fahrzeuge beschädigt.

Die Ortspolizei stoppte den Fahrer schließlich. Nach ersten Informationen soll er keinen Führerschein besitzen. Die WM-Feier endete damit zwar ohne Verletzte, aber mit mehreren Blechschäden.