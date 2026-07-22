Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Anti-Tabak-GesetzTourismusdemoSonnenfinstrnisHitzewelle
instagramlinkedin

Trauriger Fund vor Mallorca: Vier Leichen im Meer vor Portocolom geborgen

Die Guardia Civil barg vier stark verwestete Leichen aus dem Meer vor Portocolom, die bei der Rettung von Migranten entdeckt wurden

Ein Boot der Guardia Civil vor Mallorca.

Ein Boot der Guardia Civil vor Mallorca. / DM

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google
Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Die Guardia Civil hat am Dienstag (21.7.) vier Leichen aus dem Meer vor Portocolom im Osten von Mallorca geborgen. Einen entsprechenden Bericht der Online-Zeitung "Crónica Balear" bestätigte eine Sprecherin der Polizeieinheit auf MZ-Anfrage. Die Leichen waren stark verwest. Die Seenotrettung hatte die leblosen Körper entdeckt, als sie auf dem Weg war, die Passagiere auf einem Migrantenboot zu retten.

Wer die verstorbenen Personen sind, lasse sich erst bei der Autopsie feststellen. Allerdings deute vieles darauf hin, dass es sich um Migranten handelt, die mit dem Boot den gefährlichen Seeweg von Algerien auf die Balearen genommen haben, so die Sprecherin.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Migranten sterben bei der Überfahrt

In den vergangenen Tagen waren wieder zahlreiche Migrantenboote auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen. Am Mittwochabend (15.7.) wurden 23 Migranten rund 60 Seemeilen südlich von Mallorca aus einem Boot gerettet worden. Insassen des Bootes berichteten den Behörden, während der Überfahrt von Algerien zu den Balearen sei jeden Tag ein Mensch gestorben. Die Leichen der drei Verstorbenen seien anschließend ins Meer geworfen worden.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Am Dienstag beginnt die dritte Hitzewelle des Sommers auf Mallorca
  2. Das war's dann mit dem Rauchen an Stränden und in Außenbereichen von Restaurants auf Mallorca
  3. „Der Tourismus muss schrumpfen“: Mallorca-Aktivist rechnet mit 40.000 Demonstranten bei der Großdemo am Sonntag
  4. Die Playa de Palma wird vor der Sonnenfinsternis zur Sperrzone: So kommen Sie trotzdem zum Flughafen und an Ihr Ziel
  5. Trump erhöht den Druck – Mallorquinische Hotelkette Meliá gibt Kuba-Geschäft auf
  6. Nach tödlichem Unfall auf Mallorca: Polizei schnappt flüchtigen Fahrer
  7. Jetzt auch im Nordosten der Insel: Betroffenheit über 'Deutsche raus'-Graffiti auf Mallorca
  8. Angst vor Waldbränden am Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca: So will die Landesregierung dagegen steuern

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Beliebte Aussichtspunkte im Südwesten werden gesperrt

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Beliebte Aussichtspunkte im Südwesten werden gesperrt

Von der Kultband bis zum Symphonieorchester: Mallorca trauert um den Musiker Joan Roca

Von der Kultband bis zum Symphonieorchester: Mallorca trauert um den Musiker Joan Roca

Nach wochenlangem Chaos: Einigung beim Mobilitätsservice PMR am Flughafen Mallorca

Nach wochenlangem Chaos: Einigung beim Mobilitätsservice PMR am Flughafen Mallorca

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Restaurants fürchten Chaos und stornieren Events

Sonnenfinsternis auf Mallorca: Restaurants fürchten Chaos und stornieren Events

Golf, Restaurantbesuche, Anekdoten: Manuel Neuer und Roger Federer genießen den Sommer auf Mallorca

Golf, Restaurantbesuche, Anekdoten: Manuel Neuer und Roger Federer genießen den Sommer auf Mallorca

Trauriger Fund vor Mallorca: Vier Leichen im Meer vor Portocolom geborgen

Trauriger Fund vor Mallorca: Vier Leichen im Meer vor Portocolom geborgen

"Keine Diskriminierung": Verkehrsminister zieht erste positive Bilanz zur Sitzplatzreservierung für Residenten in Bussen

"Keine Diskriminierung": Verkehrsminister zieht erste positive Bilanz zur Sitzplatzreservierung für Residenten in Bussen

Nach Verhaftung von Anti-Tourismus-Aktivistinnen auf Mallorca: Richter lässt Vorwurf der kriminellen Vereinigung fallen

Nach Verhaftung von Anti-Tourismus-Aktivistinnen auf Mallorca: Richter lässt Vorwurf der kriminellen Vereinigung fallen
Tracking Pixel Contents