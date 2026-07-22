Trauriger Fund vor Mallorca: Vier Leichen im Meer vor Portocolom geborgen

Die Guardia Civil hat am Dienstag (21.7.) vier Leichen aus dem Meer vor Portocolom im Osten von Mallorca geborgen. Einen entsprechenden Bericht der Online-Zeitung "Crónica Balear" bestätigte eine Sprecherin der Polizeieinheit auf MZ-Anfrage. Die Leichen waren stark verwest. Die Seenotrettung hatte die leblosen Körper entdeckt, als sie auf dem Weg war, die Passagiere auf einem Migrantenboot zu retten.

Wer die verstorbenen Personen sind, lasse sich erst bei der Autopsie feststellen. Allerdings deute vieles darauf hin, dass es sich um Migranten handelt, die mit dem Boot den gefährlichen Seeweg von Algerien auf die Balearen genommen haben, so die Sprecherin.

Migranten sterben bei der Überfahrt

In den vergangenen Tagen waren wieder zahlreiche Migrantenboote auf Mallorca und den Nachbarinseln angekommen. Am Mittwochabend (15.7.) wurden 23 Migranten rund 60 Seemeilen südlich von Mallorca aus einem Boot gerettet worden. Insassen des Bootes berichteten den Behörden, während der Überfahrt von Algerien zu den Balearen sei jeden Tag ein Mensch gestorben. Die Leichen der drei Verstorbenen seien anschließend ins Meer geworfen worden.