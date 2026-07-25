Mallorca reibt sich die Augen: Ist da tatsächlich im Juli Regen im Anmarsch?

Die Nacht auf Samstag (25.7.) war für viele Menschen auf Mallorca eine wahre Tortur. Es wollte und wollte nicht abkühlen, mancherorts blieb das Thermometer gar bei 29 Grad stehen. Kühler wurde es nicht. Der Samstag selbst zeigt sich nun schwülheiß und weitgehend bewölkt oder gar diesig. Aber die gute Nachricht ist: Abkühlung ist tatsächlich in Sicht. Am Sonntag soll es wirklich Niederschläge geben, örtlich sogar Gewitter. Doch der Reihe nach.

Die Nacht auf Sonntag soll nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet noch einmal kuschlig warm bleiben. Die Tiefstwerte sinken am frühen Morgen nicht unter 22 Grad in Santa Maria und Inca. An den anderen Orten werden es 23 bis 24 Grad und an den Küsten kann es mitunter noch wärmer bleiben.

Es wird nass am Sonntag

Der Sonntag selbst startet kurz noch sonnig, bevor sich bereits am Morgen von Norden und Nordosten her Regenwolken über der Insel ausbreiten. Die bringen dann auch erste Niederschläge mit. Bis zum Mittag kann es überall auf Mallorca nass werden, örtlich wie etwa in Sóller, in der Inselmitte oder im Südwesten können sich einzelne Gewitter dazugesellen.

Bis zum späten Nachmittag können sich die Regenfälle und Schauer hinziehen, dann wird es pünktlich zu Beginn der Demonstration gegen die Auswirkungen des Massentourismus in Palma ab 19 Uhr wieder trocken und sonnig. Die Temperaturen sinken spürbar und erreichen örtlich noch 31, vielleicht 32 Grad. An vielen Orten wird die 30-Grad-Marke nicht geknackt. Abends um 19 Uhr werden in Palma 27 Grad erwartet.

Einzelne Schauer auch am Montag

Auch die Nacht auf Montag wird angenehmer für Fans der gepflegten Nachtruhe. Die Tiefstwerte fallen bis auf 18 Grad in Porreres und 19 Grad in der Inselmitte. Wärmer bleibt es mit 22 Grad in Pollença. Tagsüber grummelt es weiterhin am Himmel, einzelne Schauer sind immer wieder möglich, dazwischen schaut die Sonne hin und wieder vorbei. Die Höchstwerte liegen zwischen 30 Grad in Son Servera und 33 Grad in Manacor und Pollença.

Am Dienstag ist dann das kurze instabile Intermezzo wieder vorbei, die Sonne scheint von früh bis spät vom Himmel und erwärmt die Insel bis auf 35 Grad in Inca. In Porreres wird in der Nacht zuvor mit 18 Grad der Tiefstwert erwartet.

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Und auch der Rest der Woche bringt nach derzeitigem Stand keine Regenwolken mehr mit sich, die Höchstwerte steigen von Tag zu Tag weiter und könnten am Freitag bereits wieder nahe der 40-Grad-Marke liegen.