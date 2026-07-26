Besonders dreiste Hausbesetzung an der Playa de Palma: Besetzerin ruft Polizei, weil rechtmäßiger Eigentümer das Grundstück betritt

Ein ungewöhnlicher und besonders dreister Fall von Hausbesetzung hat dieser Tage an der Playa de Palma für einen Polizeieinsatz gesorgt. Vier Personen – zwei Männer und zwei Frauen – wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, während der Abwesenheit des Eigentümers in dessen Wohnhaus eingedrungen zu sein.

Bemerkenswert ist, dass eine der später Festgenommenen selbst die Polizei alarmierte. Ein ähnlicher Fall hatte sich vor kurzem in Palma zugetragen. Die Frau meldete einen vermeintlichen Eindringling, der an der Fassade des Hauses hochklettere und versuche, in das Gebäude zu gelangen. Wie sich wenig später herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um den rechtmäßigen Eigentümer, der nach einem zweiwöchigen Urlaub zurückgekehrt war und sein Haus besetzt sowie beschädigt vorfand.

Haus angeblich für 1.500 Euro gekauft

Der Notruf ging am Dienstag gegen 22.15 Uhr bei der Nationalpolizei ein. Mehrere Motorradstreifen fuhren zu dem Haus an der Playa de Palma. Dort erklärte die Anruferin, sie habe Angst bekommen, weil sich auch Minderjährige in dem Gebäude befänden und ein unbekannter Mann versucht habe, auf das Grundstück zu gelangen.

Nach Angaben der Frau habe sie das Haus für 1.500 Euro gekauft und lebe dort bereits seit einigen Wochen. Zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes hielten sich mehrere Verwandte und Bekannte sowie sechs Minderjährige in dem Gebäude auf.

Eigentümer wurde durch Alarmzentrale auf Besetzung aufmerksam

Die Beamten sprachen anschließend mit dem Mann vor dem Haus. Er wies sich als Eigentümer aus und erklärte, er wohne das ganze Jahr über dort. Wegen einer Reise sei er zwei Wochen lang abwesend gewesen. Eine Alarmzentrale habe ihn darüber informiert, dass sich fremde Personen Zutritt zu seinem Haus verschafft hätten. Daraufhin sei er sofort zurückgekehrt.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass am selben Morgen eine Gruppe von Personen Möbel und andere Gegenstände in das Haus gebracht hatte. Gemeinsam mit dem Eigentümer betraten die Beamten schließlich das Gebäude.

Alarmanlage aus der Halterung gerissen

Dabei stellten sie fest, dass die Kette am Eingangstor entfernt und die Haustür aufgebrochen worden war. Im Wohnzimmer und in der Küche fehlten Möbel, außerdem vermisste der Eigentümer persönliche Kleidung und Bücher. Die Alarmanlage und die Überwachungskameras waren vollständig von ihren Halterungen gerissen worden.

Auch ein Lagerraum auf dem Grundstück war geöffnet worden. Dort fehlten nach Angaben des Eigentümers verschiedene Werkzeuge und Farbeimer.

Die Polizei nahm schließlich vier Personen fest, die sich unbefugt Zugang zu dem Haus verschafft haben sollen. Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Die sechs Minderjährigen, die sich in dem Gebäude aufhielten, wurden einem Angehörigen übergeben.

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Hausbesetzungen kein seltenes Phänomen

Auf Mallorca sorgen Hausbesetzungen immer wieder für Aufregung. Meist verschaffen sich die Besetzer Zugang zu unbewohnten Immobilien, die häufig im Besitz von Banken sind. Seltener werden tatsächlich bewohnte Gebäude besetzt. Die Wohnungsnot auf der Insel verbunden mit den für viele Familien unbezahlbaren Immobilienpreisen hat das Problem in der jüngeren Vergangenheit verschärft.