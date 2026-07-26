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Unwetterfront erwischt Mallorca wohl heftiger als erwartet: Massive Störungen im Flugverkehr

Eine Ryanair-Maschine aus Köln wird mit rund sechs Stunden Verspätung auf Mallorca erwartet. Viele Verzögerungen auch nach Großbritannien

Ein Unwetter zieht gerade über Mallorca hinweg.

Ein Unwetter zieht gerade über Mallorca hinweg. / Johannes Krayer

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Johannes Krayer

Johannes Krayer

Die Wettervorhersage auf Mallorca ist Wirklichkeit geworden. Seit dem Morgen wabern dunkle Wolken über die Insel und an vielen Orten hat es bereits gestürmt und begonnen zu regnen. Der staatliche Wetterdienst Aemet hat reagiert und gibt inzwischen die Warnstufe Orange (bedeutende Gefahr) wegen Regens und Gewittern auf Mallorca aus. Gerechnet wird mit starken Niederschlägen, aber auch mit Hagel. Obwohl Stand 11 Uhr der Blick auf das Regenradar kaum noch Regenfälle für Mallorca bereitzuhalten scheint.

Berichte über Schäden sind bislang nicht bekannt, der Bevölkerung wird zu Vorsicht geraten. Deutliche Auswirkungen hat das turbulente Wetter bereits auf den Flugverkehr. Die spanischen Fluglotsen veröffentlichten eine Mitteilung auf ihrem X-Account, in dem sie von starken Verspätungen am Flughafen Son Sant Joan berichten.

Landungen müssen weiter auseinander liegen

Wegen des schlechten Wetters müssen die Ankünfte weiter auseinandergezogen werden als üblich. Mitten in der Hochsaison mit etwa einer Flugbewegung pro Minute macht sich eine Verzögerung bei den Landungen sofort bemerkbar.

Das Unwetter zieht gerade nach Mallorca.

Das Unwetter zieht gerade nach Mallorca. / Controladores aéreos

Auf der Website flightradar24.com können die Verspätungen bereits eingesehen werden. Manche Flugzeuge kommen wohl mit Stunden Verzögerung erst auf Mallorca an. Betroffen sind derzeit vor allem Verbindungen aus Großbritannien oder aus anderen spanischen Regionen.

Mehr als sechs Stunden Verspätung

Besonders übel hat es aber einen Ryanair-Flug aus Köln erwischt: Die Maschine sollte um 10.35 Uhr auf Mallorca landen und wird laut flightradar nun erst gegen 16.50 Uhr erwartet. Auch andere Verbindungen weisen bereits stundenlange Verspätungen auf: So wird eine Tuifly-Maschine aus Cardiff, die eigentlich um 10.25 Uhr in Son Sant Joan landen sollte, jetzt erst gegen 13.20 Uhr erwartet. Ähnlich ergeht es einem Iberia-Flug von Ibiza, der um 10.30 Uhr aufsetzen sollte und mit dem nun erst gegen 13.13 Uhr gerechnet wird.

Nach und nach kommt es auch bei den Abflügen von Palma aus zu längeren Wartezeiten, auch hier vor allem nach Großbritannien. Wie lange die Situation andauern wird, ist bisher noch nicht abzuschätzen.

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Unterdessen hat die Stadt Palma Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und wird den Passeig Sagrera sowie mehrere Parks in der Stadt im Zeitraum von 12 bis 16 Uhr sperren. Vor der Kathedrale war 2019 eine Palme umgestürzt und hatte dabei eine Frau erschlagen.

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