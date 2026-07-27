Deutsche Nobeldiscothek M TWO in Port Andratx schließt nach nicht mal zwei Monaten wieder

Erst vor knapp zwei Monaten, am 5. Juni, hatte die Discothek M TWO in dem bei Deutschen beliebten Urlaubs- und Wohnort Port d’Andratx ihre Saisoneröffnung gefeiert. Das Line-up für die kommenden Wochen versprach internationale DJs. Am Freitag (24.7.) sollte der italienische DJ Simone Vitullo auflegen, doch laut dem Betreiber Dominik Mosbacher verhinderte ein Besuch der Stadt Andratx am selben Tag mit Polizeiaufmarsch dies.

Der Club M TWO Mallorca schließt definitiv

Am Sonntag (26.7.) veröffentlichte Mosbacher auf seinem Instagram-Account mit 37,7 Tausend Followern, dass er den Club nicht wieder öffnen werde, weil er sich von den Behörden in Andratx schikaniert fühle. Ihm soll ein 24-seitiges Dokument mit Mängeln übergeben worden sein, die nie zuvor Thema gewesen wären.

Bereits zuvor Probleme mit den Behörden von Port d’Andratx

Der Unternehmer hatte den Club erstmals im Mai 2022 unter dem Namen M ONE eröffnet. Zur Freude vieler Feierwilliger, da es in Port d'Andratx die einzige Discothek war. Schon damals hatte Mosbacher jedoch mit vielen Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung zu kämpfen. Das Rathaus erwirkte daraufhin im November 2023 eine Schließung des Lokals, da die Behörden bei einer Prüfung feststellten, dass die Lautstärke tatsächlich über dem zulässigen Dezibelwert lag.

Mosbacher behauptet in seinem Instagram-Post von Sonntag (26.7.), dass er alle Mängel behoben habe und die Musiklautstärke mittlerweile zum Konzept passe, was bei vorherigen Kontrollen bestätigt worden sei. Jetzt seien aber plötzlich ganz andere Zertifikate vom Rathaus Andratx angefragt worden, von denen zuvor nie die Rede gewesen wäre. Daraufhin habe er beschlossen, den Standort nicht wiederzueröffnen und seinen elf Vollzeit-Mitarbeitern einen Arbeitsplatz in seinem Club in Gelsenkirchen anzubieten. Auch die bereits für die aktuelle Sommersaison gebuchten DJs würde er im M ONE in Gelsenkirchen auftreten lassen. Auf der Instagram-Seite des M TWO Clubs Mallorca ist die Schließung mit dem 26. Juli datiert.

Die Schließung des M TWO Clubs Mallorca in Port d`Andratx ist jetzt wohl endgültig. / Instagram

Auf Anfrage der MZ erläuterte das Rathaus von Andratx, dass man bei der aktuellen Überprüfung des Nachtclubs Sicherheitsmängel festgestellt habe, die dazu führten, dass dieser vorübergehend geschlossen werden müsste. Sobald die Mängel behoben wären, stünde einer Neuöffnung nichts im Wege. Auch beim Betreiber hatte sich die MZ anlässlich der Schließung erkundigt. Eine Antwort steht noch aus.