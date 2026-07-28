Brutaler Angriff an der Playa de Palma: Deutsche prügeln Mallorca-Urlauber bewusstlos

Gewalt an der Playa de Palma: Zwei junge Deutsche haben in der Nacht von Samstag (25.7.) auf Sonntag am Balneario 5 einen anderen Mallorca-Urlauber offenbar grundlos verprügelt, bis dieser das Bewusstsein verlor. Wie ein Sprecher der Nationalpolizei mitteilte, sollen die Täter das ebenfalls aus Deutschland stammende Opfer nach zahlreichen Schlägen auf der Strandpromenade zurückgelassen haben. Beamte der Nationalpolizei konnten die 19 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen wenig später festnehmen.

Was war passiert?

Das Opfer war mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, als die beiden Täter ohne ersichtlichen Grund auf ihn einschlugen und eintraten. Schließlich soll der Mann bewusstlos zu Boden gegangen sein. Die beiden 19- und 20-Jährigen ergriffen daraufhin die Flucht. Die Freunde des Opfers alarmierten die Polizei, die kurz darauf am Tatort eintraf.

Die Freunde konnten den Beamten eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen geben. Unterdessen kamen Rettungskräfte zum Balneario 5, um den Verletzten in ein Krankenhaus zu bringen. Bei dem Angriff waren ihm zwei Zähne ausgeschlagen sowie die Nase und die Wangenknochen gebrochen worden.

Gleichzeitig suchten die Beamten nach den beiden Flüchtigen. Als sie die Tatverdächtigen fanden, reagierte einer von ihnen aggressiv und schlug auf einen Polizisten ein. Schließlich wurden beide Männer festgenommen und in Gewahrsam genommen. Am Montag wurden sie einem Gericht vorgeführt und anschließend gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt.