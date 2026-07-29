Teures Missgeschick auf Mallorca: Urlauber vergisst Handbremse anzuziehen - der Mietwagen landet im Meer

Unglücklicher Fauxpas eines Mallorca-Urlaubers mit seinem Mietwagen: Der Mann hatte am Mittwochmorgen (29.7.) sein Auto in der Siedlung Son Verí (Gemeinde Llucmajor) abgestellt und offenbar vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der Mietwagen rollte daraufhin ins Meer und blieb mit den Rädern nach oben im Wasser liegen. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Carrer Murta. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug abgestellt und sich entfernt hatte, setzte sich der Wagen auf der abschüssigen Straße in Bewegung und rollte bis ins Wasser. Beamte der Ortspolizei von Llucmajor sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Palma rückten an. Wegen der Nähe zum Einsatzort war zunächst die Feuerwehr von Palma alarmiert worden.

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Im Wagen befand sich niemand

Die Rettungskräfte stellten schnell fest, dass sich niemand im Fahrzeug befand. Da damit keine akute Gefahr mehr bestand, übernahmen später die Feuerwehrleute den Einsatz. Polizei und Feuerwehr warteten anschließend auf einen Abschleppwagen, um das Auto aus dem Meer zu bergen.

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