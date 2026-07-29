Vor Geschworenenprozess: Ehefrau von Pedro Sánchez engagiert Mallorcas Staranwalt

Der renommierte mallorquinische Strafverteidiger Jaime Campaner übernimmt im Verfahren gegen Begoña Gómez, die Ehefrau von Ministerpräsident Pedro Sánchez, die Verteidigung. Das gab seine Kanzlei am Mittwoch (29.7.) bekannt. Bislang wurde die Ehefrau von Pedro Sánchez von dem Anwalt und früheren sozialistischen Minister Antonio Camacho vertreten.

Der Unternehmerin wird Veruntreuung öffentlicher Gelder und Einflussnahme vorgeworfen. Die Anschuldigungen sollen bald vor einem Geschworenengericht in Madrid verhandelt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte während des richterlichen Ermittlungsverfahrens wegen einer aus ihrer Sicht dünnen Beweislage wiederholt die Einstellung des Verfahrens beantragt. Die Ermittlungen hatten aufgrund einer Anzeige der als äußerst rechts geltenden Vereinigung "Manos Limpias" (saubere Hände) begonnen, die Gómez vorwirft, ihre Nähe zum Regierungschef genutzt zu haben, um wirtschaftliche Vorteile zu erschleichen – etwa bei Förderprogrammen, Sponsoringverträgen und Hilfskrediten.

Jaime Campaner wird nun die Verteidigungsschrift für Begoña Gómez verfassen. Ab Mittwoch hat er fünf Werktage Zeit, um das Dokument einzureichen und darin die Argumentation der Verteidigung darzulegen. Er wird darin den vollständigen Freispruch der Ehefrau des Ministerpräsidenten beantragen.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und seine Frau Begoña Gómez beim Papstbesuch in Barcelona. / Alejandro García/Efe

Das ist Jaime Campaner

Der mallorquinische Anwalt, der sich beruflich weit über die Insel hinaus einen Namen gemacht hat, verfügt über große Erfahrung mit Geschworenenverfahren. So vertrat er etwa den Rentner, der im Februar 2018 einen Einbrecher in der Gemeinde Porreres erschoss.

Zu seinen bekanntesten Mandanten zählen darüber hinaus der deutsche Immobilienunternehmer Matthias Kühn, der FC Barcelona sowie der mutmaßliche Mafia-Pate Bashkim Osmani. Darüber hinaus vertrat er bereits die frühere First Lady von Peru, Fußballspieler aus der Premier League und der spanischen La Liga, weltbekannte DJs, einen US-amerikanischen Hacker sowie den Anwalt des früheren irakischen Diktators Saddam Hussein.

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