Auto geht auf Mallorcas Flughafenautobahn in Flammen auf – langer Stau bis zur Ringautobahn

Ein brennendes Auto hat am Donnerstagnachmittag (30.7.) auf der Flughafenautobahn für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr von Palma rückte an, um den Brand zu löschen. Die Guardia Civil regelte den Verkehr an der Unfallstelle.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn Ma-19 in Fahrtrichtung Flughafen. Auf Höhe von Kilometer vier, nahe der Ausfahrt El Molinar, geriet ein Auto während der Fahrt in Brand. Der Fahrer bemerkte die Flammen, hielt auf dem Seitenstreifen an und brachte sich gemeinsam mit den übrigen Insassen in Sicherheit. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Der Brand verursachte einen langen Stau auf der Autobahn von Llucmajor, der bis auf die Ringautobahn Vía de Cintura zurückreichte.