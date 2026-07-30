Landschaften und Weine des ursprünglichen Mallorcas

Fernab vom Trubel der Küsten und vom regen Leben in den Städten schlägt das Herz des ursprünglichen Mallorcas im Rhythmus der Jahreszeiten und man spürt die Geschichte und Traditionen der Insel. Es gibt sie noch, die Orte, wo die Erde die herrlichsten Früchte hervorbringt und denjenigen, die das Land mit Körper, Seele, Liebe und Leidenschaft bearbeiten, all das wieder zurückgibt.

Der Weinanbau – eine Jahrhunderte alte Tradition

Lernt man die Seite Mallorcas kennen, wo Wein und Weinreben seit Jahrhunderten den Rhythmus der Jahreszeiten vorgeben, eröffnet einem das eine komplexe und vielfältige Welt, bei der sich alles um den Geschmack der Früchte dreht, die uns die Erde schenkt.

Der Weinbau, der seit mehr als tausend Jahren auf der Insel betrieben wird, hat den einzigartigen Charakter Mallorcas geprägt. Durch die Möglichkeit, sich diesem lebendigen und sich ständig weiterentwickelnden Erbe zu nähern, bekommt man Zugang zum uralten Wissen über die Landschaft und die Menschen, die sie bewohnen.

Ein Besuch der Weinberge und Weingüter der DO Pla i Levante bringt uns einem anderen Mallorca näher. / DO Pla i Llevant de Mallorca

Das Inselinnere Mallorcas: Traditionen und Gaumenfreuden

Das Anbaugebiet der DO Pla i Llevant ist Teil des landwirtschaftlichen Herzens der Insel. Mit Standorten in der Mitte und im Osten der Insel umfasst es 19 Gemeinden, zwölf eingetragene Weinkellereien, 85 Winzer und mehr als 500 Hektar Anbauflächen. Landschaft, Kultur, Geschichte und Ethnographie – das sind die Grundstrukturen dieser Regionen, in denen die Landwirtschaft der wirtschaftliche Motor ist und sich das Leben im Rhythmus der Erde abspielt.

Wein, Gastronomie, Geschichte und Landschaft sind allesamt Teil des Erlebnisses. / DO Pla i Llevant de Mallorca

Anhand des Weines und seiner Geschichte kann man durch diese Welt reisen und einen tiefen Einblick in die Landschaft erhalten und in das Leben der Menschen, die seit Generationen ihre Leidenschaft und ihr Wissen weitergeben.

Ein Besuch bei DO Pla i Llevant auf Mallorca

Ein Besuch der Bodegas der Ursprungsbezeichnung Pla i Llevant ist die perfekte Gelegenheit, um die Dörfer und Landschaften kennenzulernen, die durch den Weinbau und das damit einhergehende Wissen geprägt sind. Es ist eine einmalige Chance, den Menschen zu begegnen, die das kleine Wunder Wein hervorbringen: von Ernte zu Ernte, von Jahrgang zu Jahrgang, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und man wird Zeuge davon, wie die Erde, das mediterrane Klima und die Arbeit die Landschaft geformt haben.

Das Land, das mediterrane Klima und die Arbeit haben die Landschaft geprägt. / DO Pla i Llevant de Mallorca

Im Mittelpunkt stehen jedoch die Produkte, die diese Landschaft hervorbringt: Die Weine der DO Pla i Llevant findet man überall auf den bunten, lokalen Märkten, in den Restaurants der Region, und sie sind ein wichtiger Begleiter der vielfältigen Speisen, an denen man sich erfreuen kann.

Lokale Produkte, die den Geschmack der Insel in sich tragen

Wählt man lokale Produkte, entscheidet man sich bewusst für Nachhaltigkeit und folgt seiner Neugierde, die Insel noch besser kennenzulernen. Es ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber denjenigen, die unsere Landschaft, die landwirtschaftlichen Traditionen, die einheimischen Sorten und das immaterielle Erbe Mallorcas pflegen und aufrechterhalten.

La Denominación de Origen Pla i Llevant de Mallorca forma parte del corazón agrícola de la isla. / DO Pla i Llevant de Mallorca

Ein Besuch der Bodegas DO Pla i Llevant ist aber auch eine kleine Auszeit. Man genießt ohne Eile die schöne Gegend und taucht ein in ihre Geschichte und kulinarische Traditionen, die man mit Familie und Freunden gemeinsam kennenlernen und genießen kann. Der Wein begleitet und intensiviert diese Erfahrung, die man nur im Inselinneren Mallorcas in dieser Form machen kann.