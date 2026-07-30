Zigarettenschmuggel am Flughafen Mallorca: 11.387 Schachteln an einem einzigen Tag entdeckt

Am Flughafen Mallorca sind an einem einzigen Tag 11.387 Schachteln Schmuggelzigaretten beschlagnahmt worden. Die Ware befand sich in insgesamt zwölf Koffern und hatte einen geschätzten Wert von rund 60.000 Euro. Ein Mann wurde festgenommen, gegen fünf weitere Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Die Kontrollen fanden am 25. Juli im Ankunftsbereich des Flughafens Son Sant Joan statt. Beteiligt waren Beamte der Zollfahndung der spanischen Steuerbehörde sowie die auf Steuer- und Grenzdelikte spezialisierte Einheit UDAIFF der Guardia Civil. Bei der ersten Kontrolle stoppten die Beamten einen 26-jährigen Litauer, der aus Usbekistan über Warschau nach Mallorca gereist war. In seinen drei Koffern fanden sie 4.130 Schachteln Zigaretten verschiedener Marken im Wert von rund 19.000 Euro. Da die Menge die Grenze für eine Ordnungswidrigkeit überschritt, wurde der Mann wegen des Verdachts auf Schmuggel festgenommen.

Zwei weitere Funde

Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Passagier, der ebenfalls aus Warschau eingereist war und den grünen Ausgang für Reisende ohne anmeldepflichtige Waren passieren wollte. In seinen beiden Koffern entdeckten sie 2.000 Schachteln Zigaretten im geschätzten Wert von 10.800 Euro. Gegen ihn wurde Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erstattet. Bei einer dritten Kontrolle überprüften die Beamten vier gemeinsam reisende Passagiere aus Osteuropa. Sie waren aus Istanbul über Madrid nach Palma geflogen. In ihren sieben Koffern wurden nach einer Röntgenkontrolle 5.257 Schachteln Zigaretten aus der Türkei gefunden. Der Wert der Ware wurde auf 31.542 Euro geschätzt.

Die beschlagnahmten Zigaretten wurden beim Zoll am Flughafen Mallorca eingelagert. Die Kontrollen sind Teil der Maßnahmen von Zollfahndung und Guardia Civil auf den Balearen gegen Schmuggel und Drogenhandel.