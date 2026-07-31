Brutzeln in der Inselmitte: So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Man mag es kaum aussprechen, aus Angst, es komme dann doch alles anders: Aber der Samstag (1.8.) könnte in weiten Teilen der Insel richtig angenehm werden. Sommerlich, warm, aber ohne die brütende Hitze, die einen einwickelt und nicht mehr loslassen möchte. Nach einer weiteren Tropennacht startet der Tag mit vereinzelten Nebelfeldern, die sich aber bald auflösen. In Palma und Andratx werden maximal 31 Grad erwatet, in Sóller und Cala Ratjada 32 Grad.

Allein in der Inselmitte haben Einheimische und Urlauber nicht so viel Glück. Hier hat der spanische Wetterdienst Aemet zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen ausgegeben.Die Höchtwerte in Gemeinden wie Inca oder Porreres dürften sich bei 26 Grad einpendeln.

So wird das Wetter am Sonntag

Am Sonntag nimmt die Hitze dann neben der Inselmitte auch den Norden in Beschlag. 39 Grad sind in Inca vorgesehen, in Pollença und Sa Pobla werden Höchstwerte von 38 Grad erwartet. Santa Maria del Camí und Sineu müssen sich auf rund 37 Grad einstellen. Etwas kühler ist es dafür im Süden der Insel. In Palma und Andratx werden 33 Grad erwartet. Aemet hat zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen für die Inselmitte, den Norden und den Nordosten ausgegeben.

Das sind die Wassertemperaturen auf Mallorca

Mit Wolken braucht man am Wochenende nicht zu rechnen, mit Niederschlägen erst recht nicht. Allerdings sollte man auch nicht darauf setzen, dass ein Sprung ins Meer besonders erfrischend ausfällt. Folgende Wassertemperaturen herrschen derzeit an den Stränden der Insel:

Playa de Palma: 30 Grad

Port de Sóller: 29 Grad

Cala Agulla: 28 Grad

Camp de Mar: 30 Grad

Es Trenc: 30 Grad

Magaluf: 30 Grad

Pollença, Platja Llenaire: 29 Grad

Für den Start in die kommende Woche sind keine nennenswerten Änderungen vorgesehen. Mit 38 Grad wird es erneut in Inca am heißesten. Etwas weniger warm wird es in Andratx, wo 32 Grad vorhergesagt werden.