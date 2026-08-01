Deutscher entgeht in Mallorcas Urlauberhochburg nur knapp dem Tod

Ein 52-jähriger Deutscher ist am Samstagvormittag (1.8.) in Peguera nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand erfolgreich wiederbelebt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr im Strandlokal Biwi an der Playa Palmira, wie der Sprecher der Rettungsschwimmer der Gemeinde Calvià mitteilte.

Der Mann, bei dem es sich vermutlich um einen Urlauber handelt, soll während des Essens plötzlich keine Luft mehr bekommen haben. "Offenbar waren seine Atemwege blockiert", berichtete der Sprecher der Rettungsschwimmer. Daraufhin alarmierten die Mitarbeiter des Lokals, das sich direkt am Strand befindet, die Rettungschwimmer.

Als sie eintrafen, war der 52-Jährige bereits blau angelaufen. Er schnappte nach Luft und hielt sich am Hals fest.

Drei Defibrillatorschocks erforderlich

Die Rettungsschwimmer versuchten zunächst, die blockierten Atemwege des Mannes freizumachen. Anschließend begannen sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach drei Defibrillatorschocks gelang es ihnen, den Deutschen wiederzubeleben.

Ein Krankenwagen brachte ihn anschließend in Begleitung seiner Frau in die Clínica Juaneda. Nach Angaben der Rettungsschwimmer war sein Zustand zu diesem Zeitpunkt stabil. Er habe selbstständig geatmet und einen gleichmäßigen Puls gehabt.

Mehrere schwere Notfälle an Pegueras Stränden in diesem Sommer

Der erfolgreiche Rettungseinsatz bei einem 52-jährigen Deutschen war nicht der erste schwere Zwischenfall dieses Sommers in Peguera. Bereits zweimal mussten Rettungskräfte in der Urlauberhochburg um das Leben älterer Badegäste kämpfen – in beiden Fällen ohne Erfolg.

Am 26. Juni ertrank ein 83-jähriger Schweizer am Tora-Strand, noch bevor die Rettungsschwimmer ihren Dienst angetreten hatten. Trotz fast einstündiger Wiederbelebungsversuche konnte der Mann nicht gerettet werden.

Am 17. Juli entdeckten Rettungsschwimmer einen 78-jährigen Urlauber bewusstlos im Wasser vor der Playa Palmira. Rund 45 Minuten gingen die Wiederbelebungsmaßnahmen. Sie konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen.