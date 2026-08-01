Parfüm und Zigaretten für über 10.000 Euro geklaut: So gingen Diebesbanden am Flughafen Palma vor
Die Verdächtigen sollen aus Großbritannien stammen und nutzten das Gedränge in Flughafengeschäften für schnelle und koordinierte Diebstähle
Die Guardia Civil hat in Palma vier mutmaßliche Mitglieder zweier auf Blitzdiebstähle an spanischen Flughäfen spezialisierter Banden festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich um drei Frauen und einen Mann im Alter zwischen 26 und 44 Jahren. Die Beamten stellten gestohlene Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro sicher, vor allem Zigarettenstangen und Parfüms.
Die Ermittlungen begannen, nachdem an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Diebstähle in verschiedenen Geschäften am Flughafen Son Sant Joan registriert worden waren. Die Taten liefen nach Angaben der Guardia Civil stets ähnlich ab: schnell, gezielt und gut koordiniert.
Über Kameras erkannt
Durch die Auswertung von Überwachungskameras konnten die Ermittler die Verdächtigen identifizieren.Sie flogen aus Großbritannien nach Mallorca und sollen zwei voneinander unabhängigen, reisenden Tätergruppen angehören. Diese seien darauf spezialisiert gewesen, gezielt in verschiedene Städte zu fliegen, Geschäfte an Flughäfen zu bestehlen und anschließend mit bereits gebuchten Flügen wieder abzureisen.
Die Täter nutzten demnach das Gedränge in den Einkaufsbereichen, um hochwertige Waren wie Parfüms und Tabakwaren zu entwenden. Während einige Gruppenmitglieder die Diebstähle ausführten, beobachteten andere das Sicherheitspersonal und die Polizei.
Um ihre Identifizierung zu erschweren, wechselten die Verdächtigen vor dem Verlassen des Flughafens teilweise ihre Kleidung in den Toiletten. Häufig dauerte der gesamte Ablauf von der Ankunft bis zur Abreise weniger als zwei Stunden.
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