Wetter auf Mallorca: Fast 40 Grad im Norden erwartet

Die Hitze hält Mallorca inzwischen dauerhaft im Griff. Diesen Sonntag (2.8.) legt sie noch einmal richtig zu. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Norden und Nordosten der Insel die orange Warnstufe ausgerufen. Dort können die Temperaturen in den Mittags- und Nachmittagsstunden bis auf 38 Grad steigen.

Die Warnung gilt zwischen 12 und 20 Uhr. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vorhergesagten Höchstwerte erreicht werden, liegt laut Aemet zwischen 40 und 70 Prozent. Im Inselinneren gilt im selben Zeitraum die gelbe Warnstufe.

Wetter am Sonntag

Der Himmel soll weitgehend wolkenlos bleiben. Auch durch den Wind, ist keine Erfrischung zu erwarten: Dieser weht nur schwach, an den Küsten sollen sich Brisen durchsetzen, die jedoch kaum für Abkühlung sorgen dürften.

In der Nacht bleiben die Temperaturen vielerorts über der 20-Grad-Marke. Vor allem in den Küstenregionen steht damit erneut eine Tropennacht bevor. Auch die hohe Luftfeuchtigkeit hilft nicht für eine gute Nachtruhe: Aemet gibt Werte von mindestens 91 Prozent an, gegen 1 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Wetter am Montag

Am Montag bleibt das Wetter ähnlich. Zunächst bleibt es überwiegend gering bewölkt. Am Abend und in der Nacht ziehen zunehmend mittelhohe und hohe Wolken auf. Morgens sind Dunst und einzelne Nebelbänke möglich.

Die Temperaturen verändern sich kaum, auch nicht in der Nacht, wo erneut mit Tropennächten zu rechnen ist. Der Wind weht schwach aus südlichen Richtungen, an den Küsten bestimmen Brisen das Wetter. Der höchste Wert wird mit 37 Grad in Sa Pobla erwartet, der niedrigste mit 19 Grad in Lluc.

Leichte Abkühlung im Norden am Dienstag

Am Dienstag ziehen zunächst mittelhohe und hohe Wolken über die Inseln, die sich im Laufe des Vormittags weitgehend auflösen. Am Morgen kann es erneut Dunst und örtliche Nebelbänke geben.

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Die Temperaturen bleiben meist unverändert. Im Norden Mallorcas gehen die Tageshöchstwerte etwas zurück. In Pollença etwa wird eine Maximaltemperatur von 35 Grad erwartet. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen, begleitet von Küstenbrisen. Bis zu 36 Grad werden in Sóller, Inca und Llucmajor erwartet. Die niedrigste Temperatur wird erneut in Lluc mit 19 Grad erwartet.