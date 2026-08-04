Gute Wetterprognose für die Sonnenfinsternis auf Mallorca

Die Aussichten für die Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis am Mittwoch, 12. August, sind nach Angaben der Stiftung des Instituts für Astronomie und Astronautik Mallorcas (FIAAM) günstig. Erwartet werde ein trockener und sonniger Tag.

Entscheidend für die Sicht könnten jedoch Calima und Nebel sein. Als Calima wird ein Wetterphänomen bezeichnet, bei dem feiner Staub aus der Sahara in der Luft liegt und die Sicht trübt. Da die Sonne zum Zeitpunkt der totalen Phase nur noch rund zwei Grad über dem Horizont steht, ist außerdem ein möglichst freier Blick nach Westen erforderlich. Berge, Gebäude oder hohe Bäume können die Sicht versperren.

Die wichtigsten Daten zur Sonnenfinsternis

Nach Angaben des spanischen Geografischen Instituts beginnt die Sonnenfinsternis auf Mallorca um 19.38 Uhr. Ihren Höhepunkt erreicht sie gegen 20.32 Uhr, wenige Minuten vor Sonnenuntergang. Die totale Phase dauert zwischen etwa 20.31 und 20.33 Uhr rund 90 Sekunden. Als geeignete Beobachtungsgebiete gelten die Küste der Serra de Tramuntana sowie die Küstenabschnitte bei s’Arenal und Llucmajor zwischen Cap Blanc und der Colònia de Sant Jordi. Auch Santa Ponça und der Pla de Mallorca kommen als Standorte infrage.

Astronomen wollen die Sonnenfinsternis unter anderem in der Tramuntana zwischen Andratx, Sóller und Formentor sowie an der Küste von Llucmajor, an der Playa de Palma, in Calvià, Campos, Es Trenc und im Pla de Mallorca beobachten.

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