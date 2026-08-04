Hitze hält Mallorca fest im Griff: Tropennächte und Badewannen-Temperaturen im Meer

Die Hitze in den Nächten auf Mallorca lässt nicht nach. In der Nacht auf Dienstag (4.8.) wurden an verschiedenen Orten der Insel Temperaturen gemessen, die deutlich über der 20-Grad-Marke liegen, ab der man von einer Tropennacht spricht. Am Leuchtturm von Capdepera wurden 27 Grad gemessen. An den Messstationen von Porto Pi in Palma, in Port de Sóller und Port de Pollença waren es 26 Grad. In Portocolom, Santanyí und Banyalbufar gab es bei Werten um die 25 Grad auch keine wirkliche Abkühlung.

Die gute Nachricht: Tagsüber soll es in den kommenden Tagen in weiten Teilen der Insel nicht zu Extremhitze kommen. Für Dienstag gilt nur in der Inselmitte zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen. Hier könnte das Thermometer auf bis zu 36 Grad am frühen Nachmittag steigen. In Andratx, Santanyí und Cala Millor sollen es derweil nicht mehr als 32 Grad werden. Der Wind weht schwach aus wechselnder Richtung. Die Wolken am Himmel kann man an einer Hand abzählen.

So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag

Für Mittwoch ist eine ähnliche Situation vorgesehen. Nach einer weiteren Tropennacht gilt erneut in der Inselmitte zwischen 12 und 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen. Die Werte liegen ungefähr auf dem Niveau des Vortags. Der Wind weht leicht aus östlicher und nordöstlicher Richtung.

Für Donnerstag ist zunächst keine Wetterwarnung ausgegeben worden, dies könnte aber noch folgen, da die Temperaturen denen der Vortage gleichen. Erneut wird es in der Inselmitte mit rund 36 Grad am wärmsten, an den Küsten ist es ein paar Grad weniger heiß. Zum Wochenende hin drehen die Temperaturen noch einmal auf. In der Inselmitte knabbern die Werte am Samstag an der 40-Grad-Marke.

Das sind derzeit die Meerestemperaturen

Wer im Meer planschen möchte, muss sich auf suppige Werte einstellen. An der Playa de Palma liegen die Wassertemperaturen bei 29 Grad, in Sant Elm bei 28 Grad und an der Cala Agulla bei 30 Grad.