Seltenes Phänomen: Grüner Lichtstrahl läutet Finale der Sonnenfinsternis ein

Der sogenannte grüne Strahl könnte am Mittwoch (12.8.) den Abschluss der totalen Sonnenfinsternis auf Mallorca bilden. Kurz bevor die Sonne hinter dem Meereshorizont verschwindet, kann für einen Augenblick ein solcher Lichtschein aufleuchten. Nach Angaben des Astronomen Amado Carbonell Santos dürfte das Phänomen während der Finsternis allerdings besonders kurz zu sehen sein.

Carbonell ist Präsident des Observatorio Astronómico de Mallorca (Astronomisches Observatorium Mallorca) in Costitx. Wer den grünen Lichtblitz fotografieren könne, habe ein seltenes Motiv eingefangen, sagt er. „Das wäre eine sehr schöne Trophäe.“

Bei dem grünen Strahl handelt es sich um eine Lichtbrechung in der Erdatmosphäre. Wenn der sichtbare Teil der Sonne untergeht, erscheint ihr letzter Lichtstrahl für einen kurzen Moment leuchtend grün. „Es sieht aus wie Neonlicht“, erklärt Carbonell. Das Phänomen dauere meist nur etwa eine Sekunde.

Fernglas oder Teleobjektiv helfen bei der Beobachtung

Mit bloßem Auge sei der grüne Strahl nur schwer zu erkennen. Carbonell empfiehlt ein Teleskop, ein Fernglas oder eine Kamera mit Teleobjektiv. Zu sehen sei lediglich ein schmaler grüner Lichtsaum oberhalb der untergehenden Sonne.

Zum Zeitpunkt des Lichtblitzes befinde sich die Sonne bereits unmittelbar am Horizont. Nach Angaben des Astronomen seien deshalb weder eine spezielle Filterfolie noch eine Sonnenfinsternisbrille notwendig. Die Beobachtung erfolge erst, wenn die Sonne fast vollständig verschwunden sei.

Carbonell fasziniert das Phänomen auch wegen des Romans „Le Rayon vert“ von Jules Verne aus dem Jahr 1882. Das Werk erzählt von einer außergewöhnlichen und romantischen Reise. Rund ein Jahrhundert später entstand auch ein Film mit demselben Titel.

Der grüne Strahl kommt zudem in alten Legenden und Überlieferungen vor. Im Schottland des 19. Jahrhunderts glaubten manche Menschen, dass sich zwei Personen für immer ineinander verliebten, wenn sie den Lichtschein gemeinsam bei Sonnenuntergang sahen.

Gute Sicht vor allem an der Westküste

Carbonell hat nach eigenen Angaben bislang fünf grüne Strahlen fotografiert. Alle Aufnahmen entstanden in der Serra de Tramuntana. Am 29. April 2026 gelang ihm ein Foto in Port d’Andratx. Der Tag galt als Generalprobe für die Sonnenfinsternis. Auf der Aufnahme ist der grüne Lichtschein oberhalb der untergehenden Sonne zu erkennen.

Am 23. Mai fotografierte der Astronom das Phänomen erneut. Diesmal erschien der grüne Strahl über dem Meer vor Banyalbufar, nachdem die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden war.

Damit der Lichtschein am 12. August sichtbar wird, müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein. Am Meereshorizont muss das Wetter klar sein. Außerdem darf keine calima (Wüstenstaub in der Luft) die Sicht trüben. Gute Beobachtungschancen sieht Carbonell in Küstennähe, etwa in der Serra de Tramuntana oder bei Santa Ponça.

Während der Sonnenfinsternis wird der Mond die Sonne vollständig verdecken. Da die Finsternis kurz vor Sonnenuntergang stattfindet, erwartet Mallorca ein besonders hohes Verkehrsaufkommen und viele Urlauber. Der grüne Lichtblitz dürfte nach Einschätzung Carbonells noch kürzer ausfallen als gewöhnlich.

Mehrere Beobachtungspunkte

Carbonell hat auch eine Karte mit möglichen Beobachtungspunkten auf Mallorca erstellt. Seit April 2025 untersuchte er dafür mit einem Schiffskompass und einem Sextanten insgesamt 35 Standorte. Er übergab die Karte der Balearen-Regierung, die einen Großteil der Orte in ihre offizielle Planung aufnahm.

Die ausgewiesenen Beobachtungspunkte liegen unter anderem im Pla de Mallorca, in Colònia de Sant Jordi, in Santa Ponça und an der Playa de Palma. Carbonell selbst will am 12. August wissenschaftliche Beobachtungen vornehmen. Am besten sei ein Standort möglichst nah am Meer.

Für die Forschung habe die totale Sonnenfinsternis nach Einschätzung des Astronomen nur einen begrenzten Wert. Sie findet lediglich 2,4 Grad über dem Meereshorizont statt – aus Sicht des Betrachters etwa zwei Fingerbreit. Fotografisch sei sie dagegen besonders interessant.

Im Mai 2025 hatte Carbonell außerdem die sowjetische Raumsonde Cosmos 482 beobachtet. Sie flog mit mehr als 28.000 Kilometern pro Stunde über das Sternbild Adler und stürzte später in den Indischen Ozean. Die Beobachtungsdaten gab sein Team an die NASA weiter.

Abonnieren, um zu lesen