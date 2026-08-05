An jedem Tag über 30 Grad: So heiß war der Juli auf Mallorca wirklich

Mallorca hat im vergangenen Juli die intensivste Hitzeperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die Durchschnittstemperatur auf der Insel lag bei 28,2 Grad und damit 3,4 Grad über dem Mittelwert des Referenzzeitraums von 1991 bis 2020. Zugleich war es sowohl auf Mallorca als auch auf den gesamten Balearen der heißeste Juli seit 1961.

Der monatliche Klimabericht des spanischen Wetterdienstes Aemet zeigt, dass an zahlreichen Messstationen auf Mallorca neue Rekorde bei der monatlichen Durchschnittstemperatur aufgestellt wurden. Dazu zählen Lluc, Pollença, Port de Pollença, Son Bonet, Llucmajor, Porto Pi in Palma, Sóller, Sa Pobla, Muro, Capdepera, Portocolom, Porreres und Artà. An einigen dieser Stationen reichen Aufzeichnungen bis in die 1940er- und 1950er-Jahre zurück.

Im Laufe des Monats wurden zudem zwei Hitzewellen registriert. Die erste dauerte vom 5. bis zum 12. Juli. Dabei wurden in Llucmajor bis zu 40,8 Grad und in Artà sowie Petra jeweils 40,2 Grad gemessen. Während der zweiten Hitzewelle vom 18. bis zum 23. Juli näherten sich die Temperaturen erneut der 40-Grad-Marke. In Binissalem und Llucmajor wurden Höchstwerte von 39,7 Grad, in Sineu von 39,6 Grad erreicht. Die höchste Temperatur des Monats wurde am 16. Juli in Pollença gemessen: Dort stieg das Thermometer auf 41,1 Grad.

An jedem Tag mehr als 30 Grad

Die Hitze war nahezu den gesamten Monat über zu spüren. Unter anderem in Palma-Porto Pi, am Flughafen, in Llucmajor, Santanyí und Binissalem stiegen die Höchsttemperaturen an allen 31 Julitagen über 30 Grad. Je nach Messstation sind normalerweise lediglich zwischen 14 und 28 solcher Tage üblich. In Orten wie Binissalem, Llucmajor, Porreres und Sineu lag auch die Zahl der Tage mit Temperaturen von mindestens 36 Grad deutlich über den üblichen Werten und erreichte neue Rekordstände.

Auch die Nächte waren außergewöhnlich warm. In Palma-Porto Pi, Llucmajor, Santanyí, Portocolom, Capdepera, Pollença und Cabrera wurden während des gesamten Monats Tropennächte registriert. In Capdepera gab es zudem 26 sogenannte heiße Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 25 Grad sank. Das ist ein neuer Rekord seit Beginn der Aufzeichnungen an dieser Messstation. Auch in Banyalbufar und Palma-Porto Pi wurden neue Rekordwerte verzeichnet.

2,3 Liter Regen pro Quadratmeter

Bei den Niederschlägen fiel der Juli auf Mallorca trocken aus. Im Durchschnitt wurden 2,3 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen, 59 Prozent weniger als üblich. In Sa Pobla fielen dagegen 13,6 Liter pro Quadratmeter und damit fast doppelt so viel wie normalerweise in diesem Monat. Auf der gesamten Insel wurde lediglich ein Gewittertag registriert. Im Durchschnitt sind es drei.

Auch Menorca, Ibiza und Formentera erlebten einen extrem warmen Juli. An mehreren Messstationen wurden neue Rekorde bei der Durchschnittstemperatur aufgestellt. Auf Ibiza wurde zudem eine Hitzewelle registriert.

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