Gestrandete deutsche Segelyacht vor Mallorca mit tourismuskritischen Graffiti besprüht
Seit Anfang des Jahres liegt das Schiff nach einem Sturm vor der Küste von Son Servera
Die seit Januar an den Felsen von Port Vell in Son Servera festliegende Segelyacht „Acoa“ ist mit tourismuskritischen Parolen besprüht worden. Auf der Außenfläche des Schiffes stehen nun Schriftzüge wie „Tourist go home“, „SOS residents“ und „Mallorca per qui l’habita“ – „Mallorca für diejenigen, die hier leben“.
Vor sieben Monaten hatte das Sturmtief „Harry“ mehrere Gebiete der Balearen getroffen. Der starke Wellengang trieb die Mitte der 1980er-Jahre gebaute Luxusyacht zweier deutscher Besitzer an die Küste von Son Servera. Das rund 28 Meter lange Schiff soll mehr als eine Million Euro wert sein.
Bergung kostet rund 300.000 Euro
Die Kosten für die Bergung und den anschließenden Transport zu einer Werft wurden von einem der Eigentümer auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Die Arbeiten gestalteten sich in den vergangenen Monaten jedoch schwierig, da die Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Besitzer übersteigen.
Der Bürgermeister von Son Servera, Jaume Servera, hatte bereits im März erklärt, dass die Eigentümer für die Kosten aufkommen müssten. Ersatzweise sei die Küstenbehörde zuständig. Eine Finanzierung aus Gemeindemitteln schloss er aus.
Abonnieren, um zu lesen
- Seltenes Phänomen: Grüner Lichtstrahl läutet Finale der Sonnenfinsternis ein
- Spannungen im Nahen Osten führen zu mehr Mallorca-Buchungen bei Eurowings
- Hitze hält Mallorca fest im Griff: Tropennächte und Badewannen-Temperaturen im Meer
- Wie die Sardinen': Mehr als die Hälfte der Zugverbindungen auf Mallorca fällt weg – ausgerechnet im August
- Mädchen nahezu täglich vergewaltigt: Urteil im 'Mallorca-Fritzl'-Fall bestätigt
- Migranten trieben zwei Wochen auf dem Meer: 17 Menschen bei Überfahrt nach Mallorca verstorben
- Verwirrung um Streik am Flughafen Mallorca: Gewerkschaft widerspricht Absage – Ausstände finden statt
- Tourismus-Proteste gehen weiter: So kreativ haben Aktivisten einen Strand auf Mallorca 'verteidigt