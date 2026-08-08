Angst vor Chaos zur Sonnenfinsternis auf Mallorca: Warum ab Montag (10.8.) auch Soldaten zum Einsatz kommen

Jetzt ist es sicher: Das spanische Heer wird vom 10. bis 14. August Soldaten auf Mallorca stationieren. Sie sollen die Polizei bei der Umsetzung der Sondermaßnahmen unterstützen, die auf den Balearen wegen der Sonnenfinsternis gelten werden. Regierungssprecher Antoni Costa bestätigte am Freitag (7.8.) nach der Sitzung des Regierungsrats, dass eine offizielle Mitteilung des Verteidigungsministeriums und der zuständigen Militärkommandantur vorliege.

Die Streitkräfte sollen nach Angaben Costas dabei helfen, die Einhaltung der Straßensperren und Verkehrskontrollen auf den Inseln sicherzustellen. So soll Chaos an Orten, wo das Spektakel besonders gut zu sehen ist, verhindert werden.

Fokus auf die Tramuntana

Wie das Verteidiungsministerium bestätigte, werden spezielle Landstreitkräfte eingesetzt. Die Soldaten gehören zum Batallón Filipinas des Infanterieregiments Palma 47 und stehen unter dem Kommando eines Leutnants. Wie viele Soldaten an dem Einsatz teilnehmen werden, teilte das Heer nicht mit.

Geplant sind Patrouillen zu Fuß und mit Fahrzeugen. Sie sollen in Estellencs, Banyalbufar, Deià, Valldemossa, Escorca und Fornalutx zum Einsatz kommen. Damit konzentriert sich der fünftägige Einsatz auf verschiedene Gebiete der Serra de Tramuntana.

Das Heer bezeichnet den Auftrag als Operation zur Präsenz, Überwachung und Abschreckung. Solche Einsätze dienen nach Angaben der Streitkräfte dazu, Gebiete unter spanischer Hoheit zu überwachen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und im Fall einer Krise eine Reaktion zu ermöglichen. /somo

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