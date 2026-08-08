Dramatischer Vorfall in Palma: Mann springt von Hochhaus und fällt auf Gäste einer Caféterrasse

Traumatischer Vorfall in Palma: Ein Mann ist am Freitagnachmittag (7.8.) aus dem zwölften Stock eines Gebäudes gesprungen und auf zwei junge Männer gefallen, die an einem Tisch auf einer Caféterrasse saßen. Der etwa 45-Jährige wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Einer der beiden Gäste erlitt schwere, der andere leichte Verletzungen. Die Nationalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.50 Uhr im Carrer Francesc Martí i Mora nahe der Plaza Madrid. Wie Einsatzkräfte berichten, hatte der Mann sich auf das Dach eines zwölfstöckigen Gebäudes begeben. Nach Angaben von Zeugen rief er vor dem Sprung, dass er sich mit seiner Freundin gestritten habe. Ein Ast fing einen Teil des Aufpralls ab. Anschließend stürzte der Mann auf die beiden Gäste einer Terrasse.

Der Mann sprang von dem Hochhaus und landete auf der Caféterrasse / Ana B. Muñoz

„Es gab einen gewaltigen Knall, wie bei einem Autounfall“, sagte Adrián, ein Metzger, der am Freitag direkt gegenüber der Unglücksstelle arbeitete. Zeugen alarmierten sofort den Rettungsdienst. Der Gesundheitsdienst Ib-salut schickte mobile Intensivstationen und weitere Krankenwagen zum Einsatzort.

Rettungskräfte reanimieren den Mann

Der Mann befand sich nach dem Sturz in kritischem Zustand und musste von den Rettungskräften reanimiert werden. Nachdem sie ihn stabilisiert hatten, brachten sie ihn ins Landeskrankenhaus Son Espases. Damit der Krankenwagen das Krankenhaus möglichst schnell erreichen konnte, richtete die Ortspolizei von Palma eine sogenannte alerta verde ein, um die Fahrt für den Rettungswagen zu beschleunigen.

Auch einer der beiden jungen Männer auf der Caféterrasse ist nach Angaben einer Augenzeugin gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" schwer verletzt worden. Durch den Aufprall gingen der Tisch und Teile der Stühle zu Bruch. Der Schwerverletzte wurde ebenfalls nach Son Espases gebracht. Seinen leicht verletzten Begleiter transportierten die Rettungskräfte ins Krankenhaus Son Llàtzer.

Mehrere Rettungskräfte kamen zum Ort des Geschehens / Ana B. Muñoz

Die Nationalpolizei sperrte den Bereich ab und begann mit der Befragung von Augenzeugen. Die Ermittler wollen rekonstruieren, wie es zu dem Vorfall kam. Bislang ist nicht geklärt, ob der etwa 45-Jährige in dem Gebäude wohnte.

Nationalpolizei sucht nach der Freundin

Die Polizei versucht außerdem, die Freundin des Mannes ausfindig zu machen, der versuchte, sich in den Tod zu stürzen. Die Beamten wollen sich vergewissern, dass es ihr gut geht, und sie zu den Ereignissen vor dem Sprung befragen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann kurz zuvor von einem Streit mit seiner Freundin gesprochen. Weitere Angaben zu den Hintergründen liegen bislang nicht vor. /somo

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost. Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Mittlerweile gibt es das Angebot der spanischen Telefonseelsorge auch als App (Conéctate Social) inklusive Chat-Funktion oder unter https://conectate.social/ . Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. Die ist von Mallorca aus unter der internationalen Nummer 0049 116 123 erreichbar. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es zudem eine Online-Beratung.

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