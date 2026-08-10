Freie Sicht auf die totale Sonnenfinsternis? Das sagt die Wetterprognose für Mallorca

Nur noch zwei Tage sind es bis zum Großevent "totale Sonnenfinsternis" auf Mallorca. Entscheidend dafür, ob man das besondere Phänomen auch wirklich am Himmel sehen kann, ist das Wetter an dem Abend. Die MZ weiß, wie die Aussichten für die kommenden Tage sind:

Die neue Woche hat fast überall auf der Insel wolkenlos begonnen. Wie am Vortag steht der Insel am Montag (10.8.) ein heißer Tag bevor. Die Höchsttemperatur von 39 Grad wird einmal wieder für Inca vorhergesagt. Für Sóller, Llucmajor und Santa María del Camí sind 38 Grad gemeldet.

An den Küsten ist es deutlich milder. Für Andratx und Santanyí beispielsweise kündigt der spanische Wetterdienst Aemet 34 Grad an. Aufgrund der insbesondere in der Inselmitte sehr hohen Temperaturen hat Aemet dort zudem die Warnstufe Orange herausgegeben. Auch im Süden und Südwesten der Insel gilt sie zwischen 12 und 20 Uhr. An der Westküste, im Norden und Nordosten gilt zumindest Warnstufe Gelb.

Nachts zwischen 22 und 24 Grad

Der Wind weht aus Osten und Südosten. Nachts steht erneut eine sehr warme Tropennacht an. Die Temperaturwerte liegen dann bei 22 bis 24 Grad.

Auch am Dienstag (11.8.) bleibt es sehr heiß auf der Insel. Der Tag startet teils leicht bewölkt, teils sonnig. Spitzenreiter ist in Sachen Höchsttemperaturen mit 39 Grad erneut Mallorcas drittgrößte Stadt Inca. In Palma, Felanitx und Lluc liegen die Höchstwerte bei 35 Grad.

An der Westküste steigen die Temperaturen stellenweise noch minimal weiter an als am Vortag. Derzeit hat der spanische Wetterdienst für alle Teile der Insel außer die Ostküste die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Für die Nacht kündigt Aemet erneut zwischen 22 und 24 Grad an.

Die Wettervorhersage für den großen Tag

Am Mittwoch (12.8), dem Tag der Sonnenfinsternis, ist noch keine Abkühlung in Sicht. Im Gegenteil: Llucmajor knackt dann sogar die 40-Grad-Marke. An anderen Orten, etwa in Porreres oder Santa Maria del Camí, schafft es das Thermometer auf 39 Grad. Von 12 bis 20 Uhr gilt in der Inselmitte, im Süden, Südwesten und an der Westküste Warnstufe Gelb.

Während es am Vormittag vor allem an der Ostküste teils noch bewölkt ist, klart es zum Nachmittag hin auf. Auch für den Abend (18 bis 0 Uhr) sagt Aemet einen wolkenlosen Himmel voraus. Damit dürfte dem Beobachten der Sonnenfinsternis nichts im Wege stehen.

Hoffen, dass die Calima ausbleibt

Entscheidend für die Sicht können auch Calima und Nebel sein – von beidem scheint derzeit keine Spur. Als Calima wird ein Wetterphänomen bezeichnet, bei dem feiner Staub aus der Sahara in der Luft liegt und die Sicht trübt. Da die Sonne zum Zeitpunkt der totalen Phase nur noch rund zwei Grad über dem Horizont steht, ist außerdem ein möglichst freier Blick nach Westen erforderlich. Berge, Gebäude oder hohe Bäume können die Sicht versperren.

Aus Osten weht am Mittwoch (12.8.) vor allem an den Küsten eine frische Brise. Nachts sinken die Temperaturen nirgendwo auf unter 22 Grad. Für Palma sind sogar 25 Grad gemeldet.

Auch am Tag nach dem Großevent (13.8.) bleiben die Temperaturen im Vergleich zum Vortag größtenteils unverändert. Llucmajor und Porreres sind mit 39 Grad Höchsttemperatur Spitzenreiter. Nachts bleibt es ähnlich warm wie in der Vornacht. Palma schwitzt dann etwa erneut bei 25 Grad, in Lluc ist es mit Tiefstwerten von 21 Grad relativ frisch.