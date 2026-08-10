Mysteriöser Fund auf Mallorca: Meer spült Bündel mit Kokain an

Die Guardia Civil hat am Sonntagmorgen (9.8.) in der Cala Beltran im Gemeindegebiet von Llucmajor ein Bündel mit mehreren Dutzend mutmaßlichen Kokainpäckchen sichergestellt. Das Paket war offenbar vom Meer an die Küste gespült worden. Personen, die sich in der Gegend aufhielten, hatten den Notruf 112 verständigt, nachdem sie das verdächtige Bündel entdeckt hatten. Es war in eine Plane eingewickelt. Im Inneren befanden sich mehrere Dutzend ziegelsteinförmige Pakete, die nach ersten Erkenntnissen Kokain enthalten könnten.

Beamte mussten Pakete einzeln herausnehmen

Der Notruf leitete die Meldung an die Guardia Civil weiter. Eine Streife untersuchte den Fund und kam zu dem Schluss, dass es sich allem Anschein nach um Drogen handelte. Das Bündel war so schwer, dass die Beamten die einzelnen Pakete herausnehmen mussten, um sie zum Streifenwagen transportieren zu können. Die Guardia Civil hat Ermittlungen aufgenommen, um die Herkunft der Drogen zu klären. Zudem wurde die Umgebung nach weiteren ähnlichen Bündeln abgesucht.

Sollte sich bestätigen, dass es sich um Kokain handelt, könnte der Fund auf dem Schwarzmarkt einen Wert von mehreren Hunderttausend Euro haben.

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