Kurz vor der Sonnenfinsternis: Mallorca sperrt Top-Aussichtspunkt und sagt Event im Hidropark Alcúdia ab

Wer vorhatte, die Sonnenfinsternis am Mittwoch (12.8.) auf dem Gelände des ehemaligen Klosters La Trapa in der Gemeinde Andratx oder im Hidropark Alcúdia anzusehen, muss sich nach einem anderen Ort umschauen.

La Trapa abgeriegelt

Die Umweltschutzorganisation GOB hat das Landgut in der Serra de Tramuntana vom 12. bis 13. August für Besucher kurzfristig abgeriegelt. Grund war das große Interesse im Vorfeld daran, von dort aus die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. La Trapa gilt als einer der Orte auf der Insel mit besonders guter Sicht auf das Himmelsspektakel.

Die Entscheidung sei den Verantwortlichen nicht leichtgefallen, teilte der GOB mit. Angesichts der erwarteten großen Besucherzahl sei das Brandrisiko in dem ökologisch besonders empfindlichen Gebiet allerdings zu hoch. „Wir können dort oben nicht Tausende Menschen haben. Das geht nicht. Die Risiken sind sehr groß“, heißt es vonseiten der Organisation.

Auslöser für die Sperrung waren unter anderem Hinweise von freiwilligen Helfern, die seit Jahrzehnten fast jedes Wochenende auf La Trapa landwirtschaftliche Arbeiten und Instandhaltungsmaßnahmen erledigen. Sie hätten in den vergangenen Wochen ein stark gestiegenes Interesse an dem Gelände als Beobachtungsort für die Sonnenfinsternis festgestellt und ihre Sorgen an den GOB weitergegeben.

Schilder weisen auf die Sperrung hin. / DM

Nach Angaben der Organisation kommt es bereits an normalen Wochenenden vor, dass Besucher trotz entsprechender Verbotsschilder auf dem Gelände Feuer machen. Angesichts der hohen Waldbrandgefahr wolle man deshalb am Tag der Sonnenfinsternis kein zusätzliches Risiko eingehen.

Die Sperrung betrifft ausschließlich das Innere des Landguts La Trapa. Auch Zelten und Übernachten auf dem Gelände ist in dem genannten Zeitraum verboten. Die öffentlichen GR-Wanderwege, die durch das Gebiet führen, unterstehen dagegen nicht dem GOB. Über mögliche Einschränkungen dort müssten die zuständigen Behörden entscheiden.

Hidropark sagt Event ab

Auch der Grup Trui, die im Hidropark Alcúdia anlässlich der Sonnenfinsternis ein Event geplant hatte, ist die Lage nun zu heiß geworden. Die Verantwortlichen sagten den "Eclipse Day", bei dem der britische DJ Damian Lazarus auflegen sollte, in dem Wasserpark kurzerhand ab.

In dem Post in den sozialen Netzwerken heißt es:

"Aufgrund des großen Interesses, das die totale Sonnenfinsternis am kommenden 12. August auf Mallorca hervorgerufen hat, sowie angesichts der für diesen Tag vorgesehenen besonderen Sicherheits-, Kontroll- und Verkehrsmaßnahmen haben wir beschlossen, den Eclipse Day im Hidropark Alcúdia abzusagen. Wegen der erwarteten großen Besucherzahl sowie möglicher Einschränkungen und Schwierigkeiten bei der Anreise können wir nicht gewährleisten, dass die Besucher den Veranstaltungsbereich normal erreichen und sich dort uneingeschränkt bewegen können."

Aufgrund dieser Umstände sehen sich die Organisatoren in der Verantwortung, die Veranstaltung abzusagen.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die diese Entscheidung verursachen kann, sehr und bedanken uns herzlich für Ihr Verständnis. Die Eintrittskarten werden automatisch erstattet. Das Geld wird entsprechend der beim Kauf der Tickets verwendeten Zahlungsmethode zurückgezahlt", heißt es weiter.