Der große Tag ist da: die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca im Liveticker

Seit weit über einem Jahr bereitet sich Mallorca auf die totale Sonnenfinsternis am Mittwochabend (12.8.) vor – nun ist es soweit. Die Insel liegt in der Zone, in der die Finsternis besonders gut zu beobachten ist. Gleichzeitig fällt das Ereignis mitten in die Hochsaison, wenn Mallorca ohnehin stark ausgelastet ist. Behörden haben deshalb umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und teils drastische Einschränkungen beschlossen, um Menschen und Natur zu schützen.

Ab 19.35 Uhr schiebt sich der Mond vor die Sonne, zwischen 20.31 und 20.33 Uhr wird sie für eine Minute und 36 Sekunden vollständig verdeckt. Entscheidend für Beobachter ist ein möglichst freier Blick nach Westen: Weil die Sonne zum Zeitpunkt der Totalität nur noch rund zwei Grad über dem Horizont steht, eignen sich längst nicht alle Orte auf der Insel. In diesem Liveticker begleiten wir die Sonnenfinsternis und halten Sie über die wichtigsten Entwicklungen, Einschränkungen und Ereignisse auf Mallorca auf dem Laufenden.

Mangelware auf Mallorca: Schutzbrillen für die Sonnenfinsternis. / Simone Werner Schutzbrillen sind auf Mallorca Mangelware Wer jetzt keine Schutzbrille hat, dürfte es schwer haben. Bei den meisten Optikern und anderen Verkaufspunkten auf Mallorca sind die zertifizierten Brillen auf Mallorca längst ausverkauft. So ist es auch MZ-Leserin Liliane M. Sie ist bereits seit Ende Juli in Font de sa Cala im Nordosten. "Jedoch ist nirgendwo seit Wochen eine Spezial-Brille erhältlich! Deshalb bleibt mir leider nur das TV." Wo werden Sie die Sonnenfinsternis erleben? Sind Sie vielleicht sogar extra dafür nach Mallorca gekommen? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte – wir freuen uns auf Ihre Nachrichten an patrick@mallorcazeitung.es.

Mitteilung der Gemeinde Valldemossa. / Ajuntament Valldemossa Valldemossa ruft Brillen zurück Das ist ärgerlich: Die Gemeinde Valldemossa hatte in den vergangenen Wochen Schutzbrillen für die Sonnenfinsternis ausgegeben, die gespendet worden waren. Jetzt kommt heraus: Sie sind nicht für das Himmelsereignis geeignet. In einem Post auf Social Media gab das Rathaus bekannt: "Die Gemeinde Valldemossa informiert darüber, dass die von der Firma Eclipse Baleares 2026 gespendeten Brillen nicht zur Beobachtung der Sonnenfinsternis empfohlen werden. Obwohl das Produkt über die europäische Zertifizierung verfügt und die Norm ISO 12312-2:2015 erfüllt, hat die Firma selbst öffentlich mitgeteilt, dass sie von der Verwendung abrät. Die Person, die die Brillen gespendet hat, hat angekündigt, über das Gemeinderegister eine formelle Mitteilung einzureichen, in der sie die Gründe erläutert. Ungeachtet dessen hält es die Gemeinde angesichts der Veröffentlichungen der Firma in ihren sozialen Netzwerken für notwendig und dringend, von der Verwendung dieser Brillen zur Beobachtung des für heute Abend erwarteten Phänomens abzuraten."

Die Uhrzeiten der Sonnenfinsternis auf Mallorca. / DM Ab wann es sich lohnt, in den Himmel zu schauen Ab 19.35 Uhr sollten sie an Ort und Stelle sein, um die Sonnenfinsternis von Beginn an sehen zu können.

Teleskop, Spezial-T-Shirt: Knut Schäffner, hier im Agroturismo Son Pont in Puigpuyent, ist für die Sonnenfinsternis auf Mallorca ausgerüstet. / Yvonne Späne Mit Smart-Teleskop zur Sonnenfinsternis „Eine lebensumwandelnde Erfahrung“ – so beschreibt Knut Schäffner seine erste totale Sonnenfinsternis, die er 1999 in Ungarn erlebte. Für das Himmelsspektakel auf Mallorca ist der 55-jährige Thüringer nun eigens mit seinem 25-jährigen Sohn Philipp auf die Insel gereist. Der „semiprofessionelle Hobby-Astronom“, der zu Hause eine eigene kleine Sternwarte betreibt, will die Finsternis in Port des Canonge an der Westküste beobachten. Mit dabei hat er ein kompaktes Smart-Teleskop, mit dem er das Ereignis fotografieren möchte. Besonders reizvoll sei für ihn, dass die Sonne während der Finsternis tief am Horizont steht und anschließend im Meer untergeht: „Das ist besonders einmalig.“ Lesen Sie hier das Portrait.

Royale Sonnenfinsternis-Fans: Dubai, Spanien, Katar. / DM Royales Schaulaufen zur Sonnenfinsternis Auch die Royals wollen sich die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca nicht entgehen lassen. Neben dem spanischen Königspaar halten sich Mitglieder der Herrscherfamilien von Katar und Dubai auf der Insel auf. Die Familie aus Dubai verfolgt das Spektakel im Hotel Jumeirah in Port de Sóller, wo eine Terrasse eigens für sie reserviert wird. Der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, war bereits am Dienstag in Palma gelandet. Wo die Katarer sowie König Felipe VI., Königin Letizia und ihre Töchter die Sonnenfinsternis beobachten werden, ist bislang nicht bekannt.

Gesperrte Parkplätze / Meteo de les Illes Erste Parkplätze gesperrt Das ging schnell. Wie der Wetterdienst "Meteo de les Illes" berichtet, sind am Mittwochmorgen die ersten Parkplätze in der Tramuntana bereits komplett voll. Betroffen sind demnach Cala de Banyalbufar und Cala Estellencs. Die Tramuntana gilt als einer der besten Orte, um die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Schreiben Sie uns! Nicht einmal mehr zwölf Stunden, dann schiebt sich der Mond vor die Sonne. Bis dahin wollen wir von Ihnen hören: Wo werden Sie die Sonnenfinsternis erleben? Sind Sie vielleicht sogar extra dafür nach Mallorca gekommen? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte – wir freuen uns auf Ihre Nachrichten an patrick@mallorcazeitung.es.

Die Notaufnahme im Landeskrankenhaus Son Espases / Irene R. Aguado So ist die Lage im Landeskrankenhaus Son Espases Auch in Mallorcas Landeskrankenhaus Son Espases laufen die Vorbereitungen auf die Sonnenfinsternis. Und die Lage ist weniger entspannt als erhofft. Am Dienstagnachmittag befanden sich dort 186 Patienten, 51 von ihnen warteten auf ein Krankenhausbett. Bis gegen 21 Uhr sank diese Zahl nach Verlegungen in andere Einrichtungen auf 45. Die Situation sorgt vor allem deshalb für Aufmerksamkeit, weil der balearische Gesundheitsdienst IB-Salut für den Tag der Sonnenfinsternis möglichst viele Betten und Ressourcen freihalten wollte. Wegen eines möglichen Anstiegs der Notfälle wurden auf Mallorca deshalb auch acht geplante Operationen verschoben: fünf in Son Espases, zwei in Son Llàtzer und eine im Krankenhaus von Inca. Die Entscheidung hatte vor allem wegen der betroffenen Krebspatienten für Unmut unter einigen Ärzten gesorgt. Erwartet wird, dass die großen Menschenansammlungen während der Sonnenfinsternis zu mehr Notfällen führen könnten – etwa durch Augenverletzungen, Verkehrsunfälle, Hitzschläge, Ertrinkungsunfälle oder andere Zwischenfälle. Hinzu kommen die üblichen Schwierigkeiten der Krankenhäuser, im August urlaubsbedingte Personalausfälle zu ersetzen. Der IB-Salut gibt sich dennoch gelassen. Die aktuellen Zahlen seien für Son Espases „sehr gut zu bewältigen“, eine besondere Drucksituation bestehe derzeit nicht. Die Zahl der Patienten, die auf ein Bett warten, liege im üblichen Rahmen des Krankenhauses. (Irene R. Aguado)