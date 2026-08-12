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Der große Tag ist da: die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca im Liveticker

96 Sekunden lang schiebt sich der Mond vor die Sonne – und Mallorca ist live dabei. Alle wichtigen Informationen zum Großereignis im Live-Ticker

Sonnenfinsternis

Sonnenfinsternis / JCCM/Europa Press

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Patrick Schirmer Sastre

Patrick Schirmer Sastre

Seit weit über einem Jahr bereitet sich Mallorca auf die totale Sonnenfinsternis am Mittwochabend (12.8.) vor – nun ist es soweit. Die Insel liegt in der Zone, in der die Finsternis besonders gut zu beobachten ist. Gleichzeitig fällt das Ereignis mitten in die Hochsaison, wenn Mallorca ohnehin stark ausgelastet ist. Behörden haben deshalb umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und teils drastische Einschränkungen beschlossen, um Menschen und Natur zu schützen.

Ab 19.35 Uhr schiebt sich der Mond vor die Sonne, zwischen 20.31 und 20.33 Uhr wird sie für eine Minute und 36 Sekunden vollständig verdeckt. Entscheidend für Beobachter ist ein möglichst freier Blick nach Westen: Weil die Sonne zum Zeitpunkt der Totalität nur noch rund zwei Grad über dem Horizont steht, eignen sich längst nicht alle Orte auf der Insel. In diesem Liveticker begleiten wir die Sonnenfinsternis und halten Sie über die wichtigsten Entwicklungen, Einschränkungen und Ereignisse auf Mallorca auf dem Laufenden.

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