Mallorca schwitzt sich durch die Sonnenfinsternis – und die große Abkühlung lässt zunächst auf sich warten

Das lange Warten auf den Tag der Sonnenfinsternis (12.8.) hat ein Ende. Und die Wettervorhersage ist gut, um das Himmelsspektakel am Abend beobachten zu können. Laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet ist "Sonne satt" angesagt. Heißt: keine Wolken, die das Ansehen der Sonnenfinsternis behindern könnten. Wer sich früh zu dem Spot aufmacht, an dem er das Ereignis beobachten wird, sollte Sonnencreme und ausreichend Flüssigkeit im Gepäck haben.

Für Sóller etwa sind 36 Grad gemeldet. Für Orte im Inselinneren, von denen aus man die Sonnenfinsternis nur teilweise oder gar nicht sieht, bis zu 38 Grad. Damit ist es teilweise minimal kälter als am Vortag. Von 12 bis 20 Uhr gilt in der Inselmitte, im Süden und Südwesten Warnstufe Gelb. Der Wind bläst aus Osten. Nachts kühlt es auf 19 (Lluc) bis 26 Grad (Felanitx) ab. Heißt: An fast allen Orten haben wir es erneut mit tropischen oder sehr warmen Nächten zu tun.

Derzeit sieht alles danach aus, als steht das Wetter am Mittwoch (12.8.) der totalen Sonnenfinsternis nicht im Weg. / Patrick Pleul/dpa

Der Tag nach dem historischen Ereignis (13.8.) beginnt teils leicht bewölkt. Im Vergleich zum Vortag bleiben die Temperaturen gleich oder verändern sich nur minimal. Spitzenreiter sind erneut Llucmajor, Porreres und Inca mit 38 Grad. Für Sa Pobla und Palma sagt Aemet 35 Grad vorher. Erneut gilt ab dem Mittag in der Inselmitte, im Süden und Südwesten Warnstufe Gelb.

Der Wind weht unter anderem aus Norden. Vor allem an den Küsten ist eine leichte Brise zu verspüren. Nachts wird es wärmer als in der Vornacht. Selbst Lluc kommt dann auf 22 Uhr. Für Felanitx sind sogar 27 Grad gemeldet. Suchen Sie sich also den kühlsten Raum in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus zum Schlafen!

Noch keine Abkühlung

Am Freitag (14.8.) gesellen sich im Tagesverlauf vereinzelt Wolken zur Sonne. Noch ist keine Abkühlung in Sicht. Inca kratzt an dem Tag mit 39 Grad sogar an der 40-Grad-Marke. Auch in Santa María del Camí und Porreres hält man es um die Mittagszeit kaum im Freien oder ohne Klimaanlage aus. Aemet meldet 38 Grad. Der Wind bläst an dem Tag aus allen möglichen Richtungen.

Warnstufe Gelb gilt an diesem Tag neben der Inselmitte für den Norden und Nordosten. Erneut weht der Wind aus verschiedenen Richtungen. Für die Nacht müssen sich Bewohner und Urlauber erneut auf tropische und sehr warme Nächte einstellen. An den kältesten Orten hat es dann 22 Grad. Für Palma etwa sind 25 Grad gemeldet.

Zum Wochenende (15.8.) geht es dann erst fast genauso heiß weiter wie in den Vortagen. Für Samstag steht ein Sonne-Wolken-Mix an. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 37 Grad. Bisher gilt keine Warnstufe vom spanischen Wetterdienst. Der Wind weht erneut aus allen möglichen Richtungen.

Kommt am Sonntag der Regen?

Stellen Sie sich erneut auf nur wenige Stunden Schlaf ein, sofern Sie keine Klimaanlage haben. Für Palma sind 25 Grad gemeldet. Auch andernorts sollten Urlauber und Bewohner mit einer tropischen oder sehr warmen Nacht rechnen.

Die Karte von Aemet zum Wetter am Sonntag (16.8.). / Aemet

Der Sonntag (16.8.) macht seinem Namen nur bedingt alle Ehre. Der Tag startet mit dicken Wolken am Himmel. Auf der Wetterkarte von Aemet sind für später tatsächlich Regenwolken eingezeichnet. Ob am Ende wirklich etwas herunterkommt, ist allerdings unklar. Die höchste Regenwahrscheinlichkeit, 60 Prozent, meldet der Wetterdienst für Sóller. An anderen Orten wie Inca oder Santa María del Camí liegt sie bei 55 Prozent.

Der Blick auf die Karte mit den Höchsttemperaturen gibt etwas Hoffnung: Es wird "nur noch" 36 Grad warm. Für Son Servera sind sogar nur 32 gemeldet, für Palma 33 Grad. Auch nachts wird es an einigen Orten bei 21 bis 22 Grad etwas frischer als in der Vornacht. Palma allerdings schwitzt erneut bei 25 Grad.