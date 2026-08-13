Makaberer Fund vor Mallorca: Kajakfahrer zieht verweste Leiche aus dem Meer

Ein Kajakfahrer hat am Donnerstagmorgen (13.8.) vor Mallorca eine Leiche im Meer entdeckt. Der Körper befand sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Verwesungszustand. Der Mann nahm den Leichnam in sein Kajak und brachte ihn zum Hafen von Son Serra de Marina. Die Guardia Civil ermittelt nun zur Identität des Toten und zu den Umständen seines Todes.

Der Fund wurde gegen 8.45 Uhr gemacht. Der Kajakfahrer war auf dem Meer unterwegs, als er einen reglosen Körper im Wasser bemerkte. Anschließend meldete er telefonisch, dass er eine Leiche gefunden habe und diese selbst zum Hafen von Son Serra de Marina in der Gemeinde Santa Margalida bringen werde.

Eine Streife der Guardia Civil fuhr daraufhin zum Hafen und nahm dort Kontakt mit dem Kajakfahrer auf. Nachdem die Beamten den Fund bestätigt hatten, wurden Ermittler der Kriminalpolizei der Guardia Civil aus Pollença hinzugezogen.

Fortgeschrittener Verwesungszustand

Die Beamten untersuchten den Leichnam und stellten fest, dass er sich in einem sehr weit fortgeschrittenen Verwesungszustand befand. Das Bereitschaftsgericht in Inca wurde informiert und ordnete die Bergung und Überführung des Körpers an.

Anschließend wurde die Leiche in das Institut für Rechtsmedizin in Palma gebracht. Dort soll eine Autopsie klären, um wen es sich bei dem Toten handelt, wann die Person gestorben ist und was die Todesursache war.

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