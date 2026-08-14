Erheblich verletzt: Urlauber stürzt sich auf Mallorca zu nah am Ufer ins Meer und schlägt am Boden auf

Riskanter Sprung ins Meer auf Mallorca: Ein 37-jähriger Urlauber hat sich am Freitagnachmittag (14.8.) bei einem Sprung ins Wasser an der Playa de Palma erhebliche Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Nachrichtenplattform "Crónica Balear".

Demnach war der Tourist gegen 13.50 Uhr am Strand von S'Arenal im Gemeinegebiet von Llucmajor auf eine Betonmauer gestiegen und sprang von dort aus ins Wasser.

Kopfsprung in zu niedriges Wasser

Da das Wasser an dieser Stelle aber lediglich zwischen 50 Zentimetern und einem Meter tief ist, krachte er mit dem Körper auf dem Boden auf und blieb laut "Crónica Balear" im Sand stecken. Rettungsschwimmer in der Gegend, die sich im Dienst befanden, bemerkten den Unfall und eilten zu Hilfe. Sie holten den 37-Jährigen aus dem Wasser und stabilisierten ihn, bis der Rettungsdienst eintraf.

Wirbelsäulenverletzung befürchtet

Zunächst befürchteten Ersthelfer und Rettungssanitäter eine Wirbelsäulenverletzung bei dem Urlauber. Das konnte allerdings später ausgeschlossen werden. Der Mann, der über starke Schmerzen im Nacken klagte, wurde ins Krankenhaus gebracht.

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Immer wieder verunglücken auf Mallorca Badegäste, weil sie in zu niedriges Wasser springen. Erst im Juni hatte sich ein 19-jähriger deutscher Fußballspieler aus Schleswig-Holstein bei einem Sprung in einen Hotelpool das Genick gebrochen. Max Dettmann berichtete nach dem Unfall täglich bei Social Media über seinen Zustand und befindet sich inzwischen auf dem Weg der Besserung.