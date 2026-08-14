Leichenfund beim Baden im Meer vor Mallorca: Strandbesucher holen 85-Jährigen tot aus dem Wasser

Ein 85 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag (13.8.) tot aus dem Meer vor Sa Ràpita im Süden Mallorcas geborgen worden. Badegäste hatten den Mann gegen 11.45 Uhr regungslos im Wasser treiben sehen und ihn an Land gebracht. Dort konnte nur noch sein Tod festgestellt werden.

Nach Angaben von Zeugen schlugen die Wellen immer wieder über den Mann hinweg, ohne dass er darauf reagierte. Daraufhin zogen Badegäste ihn aus dem Wasser und alarmierten über die Notrufnummer 112 die Rettungskräfte. Kurz darauf traf eine Patrouille der Guardia Civil ein. Die Beamten bestätigten den Tod des 85-Jährigen und nahmen Ermittlungen auf. Der Todesfall wurde dem zuständigen Bereitschaftsgericht gemeldet.

Leiche vor Son Serra de Marina geborgen

Am gleichen Vormittag war die Leiche einer Frau in Son Serra de Marina entdeckt worden. Ein Kajakfahrer hatte den leblosen Körper geborgen und an Land gebracht. Auch hier laufen die Ermittlungen.

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