Wetterwarnung am Wochenende auf Mallorca - und das nicht nur wegen Hitze

Sonne, Hitze, Badewannentemperaturen im Mittelmeer - so läuft der Hochsommer regelmäßig auf Mallorca. Die konstante Wetterphase auf der Insel neigt sich aber dem Ende entgegen. Wie üblich, sind ab der zweiten Augusthälfte Schauer und Stürme möglich. Fast schon pünktlich gibt daher der spanische Wetterdienst Aemet eine Unwetterwarnung raus. Wenngleich sie übertrieben vorsichtig anmutet.

Am Freitag bleibt es bei Hitzewarnungen im Norden Mallorcas und der Inselmitte. Sie gelten von 12 bis 19 Uhr. 38 Grad sind laut Aemet möglich. Nicht ausgeschlossen, dass wie am Vortag im Zentrum die 40-Grad-Marke geknackt wird.

Neben dem Sonnenschein kann es in der Inselmitte am Nachmittag ein paar Regentropfen geben. Die Wassertemperaturen liegen um die 30 Grad an den Stränden.

Die Nächte bleiben schwül. Dafür gibt es auch bei den Wettermodellen der kommenden zwei Wochen keine Änderungen. Es ist mit Tiefstwerten um die 25 Grad zu rechnen. Die Klimaanlage muss folglich bis tief in die Nacht arbeiten. Erst in den frühen Morgenstunden lohnt es sich, die Fenster zu öffnen.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstag gelten gleichzeitig drei Wetterwarnungen in der Inselmitte. Es handelt sich jeweils um die erste Warnstufe Gelb. Aemet warnt vor Hitze (12 bis 20 Uhr, 37 Grad), aber auch vor Starkregen (13 bis 18 Uhr, bis zu 25 Liter pro Quadratmeter) und Gewitter (13 bis 18 Uhr).

Der Wetterradar zeigt hingegen noch nicht mal Regen auf Mallorca an. Am frühen Nachmittag ziehen südwestlich der Insel ein paar Regenwolken vorbei, die jedoch auch nicht besonders bedrohlich wirken. Bekanntermaßen kann das Wetter sich aber schnell ändern und Aemet warnt lieber unnötig statt sich im Nachhinein für eine ausgebliebene Warnung entschuldigen zu müssen. Der Wetterdienst selbst rechnet aber gerade mal mit einer Regenwahrscheinlichkeit in Inca in Höhe von 25 Prozent.

Am Sonntag gilt laut aktueller Prognose keine Warnstufe. Kurzfristig könnte eine Hitzewarnstufe folgen. Denn es bleibt heiß. Mit 37 Grad ist zu rechnen.

Verwandte nachrichten

Zum Start in die neue Woche gibt es spätestens den Sommerregen. Die Regenwahrscheinlichkeit steigt, jedoch auch die Höchsttemperatur. Gen Wochenmitte sollen es in Pollença 42 Grad werden. Auf die Abkühlung muss noch gewartet werden.