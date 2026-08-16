Blitzeinschlag sorgt für Waldbrand auf Mallorca
Die Flammen zerstörten 2,1 Hektar Buschland auf der Insel
Ein Blitzschlag hat am Samstagnachmittag (15.8.) einen Waldbrand auf Mallorca ausgelöst. Löschflugzeuge, Hubschrauber und Einsatzkräfte am Boden konnte das Feuer eingedämmen, bevor es sich weiter ausbreitete. Insgesamt wurden rund 2,1 Hektar Buschland zerstört.
Das Feuer war gegen 15.30 Uhr in einem Waldgebiet bei Es Putxet zwischen Alaró und Consell ausgebrochen. Wegen der hohen Temperaturen bestand zunächst die Gefahr, dass sich die Flammen rasch ausbreiten könnten. Das balearische Institut für Naturschutz Ibanat mobilisierte deshalb umgehend mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber sowie Waldbrandkräfte.
Wetterdienst hatte davor gewarnt
Insgesamt waren sechs Luftfahrzeuge, drei Löschfahrzeuge, 34 Waldbrandkräfte und drei Umweltbeamte im Einsatz. Auch die Feuerwehr rückte mit Einheiten der Wache in Inca und dem Hubschrauber „Milana“ aus.
Durch die zahlreichen Wasserabwürfe aus der Luft gelang es den Einsatzkräften, den Brand vergleichsweise schnell einzukreisen. Gegen 17.10 Uhr wurde das Feuer als stabil eingestuft, um 18.30 Uhr galt es als unter Kontrolle.
Der spanische Wetterdienst Aemet hatte für Samstagnachmittag eine Unwetterwarnung für die Inselmitte herausgegeben und auch vor Gewitter gewarnt.
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