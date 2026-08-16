Kurz nach Ankunft auf Mallorca: Urlauber geht bei Rot über die Ampel und prügelt sich mit Taxifahrer

Ein Mallorca-Urlauber ist praktisch nach der Ankunft auf der Insel direkt in Polizeigewahrsam gekommen. Wie aus einer am Sonntag (16.8.) verschickten Pressemitteilung der Nationalpolizei hervorgeht, überquerte der Brite die Ampel am Flughafen bei Rot. Als sich ein Taxifahrer darüber aufregte, schlug ihm der Tourist ins Gesicht.

Laut Nationalpolizei kam es bereits Dienstagnacht zu dem Vorfall am Flughafen Palma. Der Taxifahrer sagte aus, dass der Urlauber mit Begleitern ihm die Vorfahrt genommen hatte und nicht an der Ampel stehenblieb.

Noch während der Fahrt regte sich der Taxifahrer darüber auf und machte seinem Unmut gegenüber den Passanten Luft. Der Urlauber verfolgte daraufhin das rollende Auto, öffnete die Beifahrertür und verpasste sich mit selbiger einen Schlag.

Zwei weitere Taxifahrer griffen ein

Der Taxifahrer hielt an und stieg aus. Ohne weitere Vorwarnung soll der Urlauber dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer fiel zu Boden.

Ein anderer Taxifahrer eilte seinem Kollegen zu Hilfe und bekam Schläge am Bauch und der Brust ab. Die Wut des Urlaubers entlud sich zudem nun am Auto des zweiten Taxifahrers, das er verbeulte. Die Polizei schätzte den Schaden später auf mehr als 400 Euro.

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung vor Gericht

Ein dritter Taxifahrer konnte gemeinsam mit weiteren Passanten den Briten unter Kontrolle bringen und festhalten, bis die Sicherheitsleute des Flughafens kamen. Die übergaben den Urlauber an die Polizei. Die Opfer klagten über Schmerzen und suchten ein Gesundheitszentrum auf. Der Urlauber muss sich nun vor Gericht wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Seinen Start in den Mallorca-Urlaub hatte er sich sicher anders vorgestellt.