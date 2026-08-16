Warten auf den Regen: Wasserreserven auf Mallorca weiter gesunken

Die Wasserreserven auf den Balearen sind im Juli weiter gesunken. Im Durchschnitt lagen die Vorräte zuletzt bei 39 Prozent. Auf Mallorca betrug der Füllstand ebenfalls 39 Prozent, auf Menorca 34 Prozent und auf Ibiza 42 Prozent.

Nach Angaben der Balearen-Regierung lag der allgemeine Index des Wassereinzugsgebiets - eine Kennzahl, mit der die Behörden die aktuelle Wasserverfügbarkeit und Trockenheitslage bewerten - bei 0,386. Damit fiel der Wert etwas besser aus als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres mit 0,366 und vor zwei Jahren mit 0,365.

Der Index dient dazu, die Entwicklung der Wasserressourcen und die Lage in den einzelnen Versorgungsgebieten zu beobachten. Im Juli verschlechterte sich die Situation in allen sogenannten Nachfrageeinheiten. Besonders deutlich war der Rückgang in Manacor-Felanitx und auf Ibiza. Die Gebiete Manacor-Felanitx und Migjorn rutschten in die Alarmstufe.

Fast ein Drittel des Gebiets in Alarmstufe

Derzeit befinden sich 9,5 Prozent des Inselgebiets in einer normalen Versorgungslage. Dazu zählen Formentera und Tramuntana Süd.

58,9 Prozent des Territoriums befinden sich in der Vorwarnstufe. Betroffen sind Menorca, Artà, Palma-Alcúdia, Tramuntana Nord und Ibiza. Weitere 31,6 Prozent – Es Pla, Manacor-Felanitx und Migjorn – gelten bereits als Alarmgebiete.

Besonders deutlich zeigt sich der Rückgang im Monatsvergleich: Im Juni lagen die Wasserreserven auf den Balearen noch bei 45 Prozent, im Juli waren es nur noch 39 Prozent. Auf Mallorca sank der Wert von 46 auf 39 Prozent. Menorca blieb unverändert bei 34 Prozent, auf Ibiza ging der Füllstand von 47 auf 42 Prozent zurück.

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Für August rechnet die Balearen-Regierung mit einem weiteren Rückgang der Reserven. Die Entwicklung entspreche dem für die Sommermonate typischen Verlauf. Wenn im Herbst der Regen einsetzt, füllen sich dann langsam wieder die Wasserspeicher.