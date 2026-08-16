Wetter: Hitze auf Mallorca hält an, aber auch Regentage in Sicht

Das konstante Sommerwetter endet und es wird langsam wechselhafter auf Mallorca. Also ganz langsam. Bereits am Samstag (15.8.) fielen ein paar Tropfen, ein Blitz löste sogar einen Waldbrand aus. In der neuen Woche bleibt es heiß, aber es kann immer mal wieder regnen.

Die Warnstufe Gelb für den Samstag wegen Starkregen und Gewitter hatte letztlich also ihre Berechtigung. Offiziell fielen bei den Messstationen des spanischen Wetterdienstes Aemet zwar nur 3,6 Liter pro Quadratmeter in Binissalem. Hobby-Meteorologen kamen aber in der Inselmitte mitunter auf 20 Liter. Es fielen sogar ein paar Hagelkörner.

Warnstufe Gelb wegen Hitze

Auch am Sonntag sind leichte Schauer in der Inselmitte am Nachmittag möglich, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Bis 19 Uhr gelten im Zentrum und im Süden Mallorcas die Hitzewarnstufe Gelb. 36, vielleicht sogar 37 Grad sind drin.

Um 20.45 Uhr geht die Sonne unter. Es dauert gefühlt ewig, ehe die Temperaturen etwas sinken. Erst gegen 22 Uhr geht es unter die 30-Grad-Marke. Die Tiefstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. Wie üblich wird es in der Inselmitte kühler, da das wärmende Mittelmeer weiter entfernt ist.

Zum Start in die neue Woche gilt die Hitzewarnung nur noch in der Inselmitte von 12 bis 19 Uhr. Diesmal könnten es sogar 38 Grad werden. Ein paar Wolken ziehen am Himmel entlang, erneut können wenige Regentropfen nicht ausgeschlossen werden.

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Ohne Änderungen geht es am Dienstag weiter. Die Sonne scheint, in der Inselmitte gilt Hitzewarnstufe Gelb. Ab Mittwoch steigt die Regenwahrscheinlichkeit langsam. Donnerstag und Freitag liegt sie in Palma dann schon bei 75 und 90 Prozent. Es sieht aber nicht nach heftigen Schauern aus. Wahrscheinlich scheint die Sonne trotzdem kräftig und lange. In der Langzeitprognose ist vorerst keine Abkühlung in Sicht. Den August über bleibt es heiß.