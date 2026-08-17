Boot auf dem Weg zu den Balearen verschwunden: 26 Migranten werden vermisst
Die spanische Seenotrettung hat die Suche nach 26 Migranten aufgenommen, deren Boot von Algerien aus gestartet ist und seitdem nicht mehr gesichtet wurde
Die Hilfsorganisation Alarm Phone hat am Sonntag (16.8.) auf das Verschwinden von 26 Migranten aufmerksam gemacht, die mit einem Boot auf dem Weg nach Mallorca und zu den Nachbarinseln waren. Nach Angaben der Organisation war die Jolle von der Küste bei Tipasa in Algerien aufgebrochen. Von den Menschen an Bord fehlt bislang jede Spur. Die spanische Seenotrettung Salvamento Marítimo suche auf dem Meer nach den Vermissten, habe sie bislang jedoch nicht finden können.
Boot mit 32 Migranten verunglückt
Erst am vergangenen Freitag hatte Alarm Phone über ein weiteres schweres Unglück auf der sogenannten Algerien-Route berichtet. Demnach war ein Boot mit 32 Migranten auf der Strecke zwischen Algerien und den Balearen verunglückt. Nur vier Menschen überlebten, die übrigen 28 sollen ums Leben gekommen sein.
Dieses Boot war aus der algerischen Stadt Boumerdès aufgebrochen. Der Ort gehört laut einem aktuellen Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu den Ausgangspunkten, von denen regelmäßig Boote in Richtung Balearen starten.
- Blitzeinschlag sorgt für Waldbrand auf Mallorca
- Wetter: Hitze auf Mallorca hält an, aber auch Regentage in Sicht
- Kurz nach Ankunft auf Mallorca: Urlauber geht bei Rot über die Ampel und prügelt sich mit Taxifahrer
- Kopfsprung geht schief: Deutscher Mallorca-Urlauber stürzt sich zu nah am Ufer ins Meer und schlägt am Boden auf
- Mallorca wappnet sich für heftige Unwetter: Regierung aktiviert Hochwasser-Notfallplan
- Warten auf den Regen: Wasserreserven auf Mallorca weiter gesunken
- Wetterwarnung am Wochenende auf Mallorca - und das nicht nur wegen Hitze
- Der beste Spartrick am Flughafen Mallorca ist … die Luxus-Lounge!