Boot auf dem Weg zu den Balearen verschwunden: 26 Migranten werden vermisst

Die Hilfsorganisation Alarm Phone hat am Sonntag (16.8.) auf das Verschwinden von 26 Migranten aufmerksam gemacht, die mit einem Boot auf dem Weg nach Mallorca und zu den Nachbarinseln waren. Nach Angaben der Organisation war die Jolle von der Küste bei Tipasa in Algerien aufgebrochen. Von den Menschen an Bord fehlt bislang jede Spur. Die spanische Seenotrettung Salvamento Marítimo suche auf dem Meer nach den Vermissten, habe sie bislang jedoch nicht finden können.

Boot mit 32 Migranten verunglückt

Erst am vergangenen Freitag hatte Alarm Phone über ein weiteres schweres Unglück auf der sogenannten Algerien-Route berichtet. Demnach war ein Boot mit 32 Migranten auf der Strecke zwischen Algerien und den Balearen verunglückt. Nur vier Menschen überlebten, die übrigen 28 sollen ums Leben gekommen sein.

Dieses Boot war aus der algerischen Stadt Boumerdès aufgebrochen. Der Ort gehört laut einem aktuellen Bericht der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zu den Ausgangspunkten, von denen regelmäßig Boote in Richtung Balearen starten.