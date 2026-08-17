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Verkehr auf Mallorca: Brand eines Kranwagens verursacht kilometerlangen Stau auf der Schnellstraße nach Andratx

Ein brennender Kranwagen auf der Ma-1 führte am Montagmorgen (17.8.) zu kilometerlangen Staus in Richtung Andratx

Der Brand eines Kranwagens verursacht einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn Andratx

Der Brand eines Kranwagens verursacht einen kilometerlangen Stau auf der Autobahn Andratx

Redaktion DM

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Xavier Peris

Der Brand eines Kranwagens auf der Andratx-Schnellstraße hat am Montagmorgen (17.8.) zu einem kilometerlangen Stau geführt. Zunächst wurden keine Verletzten gemeldet, das Fahrzeug wurde jedoch erheblich beschädigt.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr auf der Ma-1 (Palma-Andratx) nahe der Ausfahrt 13 (Calvià-Palmanova). Ein in Richtung Andratx fahrender Kranwagen geriet aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig auf den Seitenstreifen ausweichen und das Fahrzeug verlassen.

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Kilometerlanger Stau auf der Ma-1 / Kay Kirchwitz / Starpress Media

Verkehrspolizisten sperrten die Straße teilweise ab, während die herbeigerufenen Feuerwehrleute die Flammen löschten. Dies führte zu erheblichen Staus, die über eine Stunde andauerten. Auch nach 11.30 Uhr hatte sich die Lage noch nicht normalisiert.

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