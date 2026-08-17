Zwei Urlauberkinder auf Mallorca und Ibiza beinahe in Pools ertrunken

Zwei kleine Kinder im Alter von vier und zwei Jahren sind am Montagmorgen nach Badeunfällen auf Mallorca und Ibiza schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr im Club Náutico von Port de Pollença. Ein vierjähriger britischer Junge wurde dort von einem Rettungsschwimmer aus dem Schwimmbecken gezogen.

Weil sich das Kind in einem kritischen Zustand befand, begannen die Helfer sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Nach der Stabilisierung durch den Rettungsdienst sorgten Motorradpolizisten der Guardia Civil mit einer sogenannten grünen Welle für eine möglichst schnelle Fahrt ins Krankenhaus Son Espases. Der Junge wurde dort in ernstem Zustand aufgenommen.

Wie die Online-Plattform "Crónica Balear" berichtete, soll der Vierjährige mit seiner Familie in London leben und auf Mallorca in einem Summer Camp im Club Náutico gewesen sein.

Unglück in Cala Tarida auf Ibiza

Gegen 11 Uhr kam es zu einem ähnlichen Vorfall in einem Hotel in Cala Tarida auf Ibiza. Dort wurde ein zweijähriges französisches Mädchen in ernstem Zustand aus einem Pool gerettet. Auch hier leisteten Rettungsschwimmer Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Guardia Civil richtete erneut eine grüne Welle ein, damit der Krankenwagen schnell das Krankenhaus Can Misses erreichen konnte. Auch das Mädchen wurde dort in kritischem Zustand eingeliefert.

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Im Sommer kommt es auf Mallorca häufig zu schwerwiegenden Unfällen mit Pools, häufig sind Kleinkinder beteiligt. Ende Juni starben auf Mallorca zwei Kleinkinder nach derartigen Unglücken. Ein dreijähriger dänischer Junge stürzte in einen Pool in einer Ferienfinca in Can Picafort und konnte nicht mehr gerettet werden. Nur wenige Tage später verunglückte ein dreijähriges Mädchen in einem Pool in Pollença tödlich. Auch hier fiel das Kind ins Wasser und ging sofort unter.