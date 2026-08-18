Er kam vom Fahrradausflug nicht mehr wieder: Deutscher auf Mallorca vermisst

Seit knapp drei Wochen wird der 72-jährige Hans Peter Harke vermisst. Der deutsche Mallorca-Resident, der seit Ende 2025 auf der Insel lebt, unternahm am 31. Juli gegen 10 Uhr von der familieneigenen Finca in der Gemeinde Campos aus eine Fahrradtour. Seither wurde er nicht mehr gesehen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er kurze Sportkleidung, Sportschuhe und eine Brille.

Seine Tochter Eve W. erklärt gegenüber der MZ, dass ihr Vater an jenem Tag keinen Rucksack mit sich hatte. Sein Portemonnaie mit den Ausweisdokumenten trug er ebensowenig bei sich wie Wasser oder Lebensmittel. "Er wollte wohl nur kurz das neue Fahrrad ausprobieren." Laut W. habe die Guardia Civil bereits mit Drohnen und Hubschraubern nach Harke gesucht. Da diese jedoch erfolglos blieb, wurde die aktive Suche mittlerweile eingestellt.

Wenn Sie Hinweise auf den Aufenthaltsort von Hans Peter Harke haben, wenden Sie sich an Eve W. unter der Handynummer +34 673 11 69 14 oder an die Guardia Civil.