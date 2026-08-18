Familienausflug endet tödlich: Mietboot kentert vor Mallorca – 69-Jähriger stirbt

Bei einem Bootsunglück vor s’Estanyol im Süden Mallorcas ist am Dienstag (18.8.) ein 69 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das kleine Motorboot, auf dem er gemeinsam mit vier weiteren Angehörigen unterwegs war, kenterte am Mittag rund 100 Meter vor der Küste. Die übrigen Insassen konnten gerettet werden.

Nach Angaben der Rettungsdienste ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr. Ersten Informationen zufolge befanden sich ein Paar, zwei minderjährige Kinder und der 69-jährige Großvater an Bord. Die spanische Urlauberfamilie hatte offenbar im Hafen von s’Estanyol ein weniger als fünf Meter langes Motorboot gemietet, für das kein Bootsführerschein erforderlich ist.

100 Meter vor der Küste gekentert

Nur rund 100 Meter vom Hafen entfernt kenterte das Boot aus bislang ungeklärter Ursache. Alle fünf Insassen stürzten ins Wasser. Mehrere Zeugen beobachteten den Unfall von Land aus. Ein Boot des Yachtclubs von s’Estanyol eilte daraufhin zur Hilfe und brachte die Schiffbrüchigen an Land.

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Am Yachtclub wartete bereits ein Rettungswagen des 061. Der 69-Jährige befand sich in einem kritischen Zustand. Trotz Wiederbelebungsversuchen der Rettungskräfte starb er. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Die übrigen Geretteten wurden vor Ort medizinisch versorgt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks übernommen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass eine fehlerhafte Fahrbewegung infolge mangelnder Erfahrung zum Kentern geführt haben könnte.

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