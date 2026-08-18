Tödlicher Unfall auf Mallorca: Bus rammt Laterne – Urlauber wird erschlagen

Bei einem schweren Unfall in Valldemossa ist am Montagnachmittag (17.8.) ein 36 Jahre alter Urlauber aus Syrien ums Leben gekommen. Der Mann wurde auf der Plaça Campdevànol von einer Straßenlaterne getroffen, die zuvor von einem Bus angefahren worden war und daraufhin umstürzte. Eine weitere Frau wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.40 Uhr. Ein TIB-Bus fuhr nach einem Halt auf der Plaça Campdevànol wieder los und stieß dabei gegen eine Straßenlaterne. Diese löste sich und fiel auf mehrere Personen. Der 36-Jährige wurde von der Laterne schwer getroffen und starb praktisch noch an der Unfallstelle. Eine 42 Jahre alte Mallorquinerin wurde ebenfalls verletzt. Die Partnerin des Todesopfers sowie die Fahrerin des Busses mussten wegen Angstzuständen medizinisch versorgt werden.

Leichnam mit Sichtschutzwänden abgeschirmt

Mehrere Rettungswagen des 061 sowie Einsatzkräfte der Ortspolizei von Valldemossa und der Guardia Civil rückten zum Unfallort aus. Die Straße wurde gesperrt, die Polizei leitete Ermittlungen zur genauen Unfallursache ein. Der Leichnam wurde bis zur Freigabe durch das zuständige Gericht in Palma mit Sichtschutzwänden abgeschirmt. Bei der Busfahrerin sollen Alkohol- und Drogentests durchgeführt werden, sobald ihr Gesundheitszustand dies zulässt. Außerdem wollen die Ermittler Zeugen befragen.

Der Unfall sorgte auf der stark frequentierten Plaça Campdevànol, einem Treffpunkt für Einheimische und Touristen, für große Bestürzung. Wegen der Straßensperrung richtete der TIB in der Carrer Bartomeu Ferrà eine provisorische Haltestelle als Ersatz für die Haltestellen 1 und 2 in Valldemossa ein. Die Expresslinie L203 zwischen Palma und Valldemossa wurde in beiden Richtungen bis auf Weiteres eingestellt. Die Balearen-Regierung sprach den Angehörigen des Verstorbenen ihr Beileid aus.

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