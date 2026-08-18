Warnstufe Orange: Der Sommer dreht auf Mallorca noch einmal richtig auf

Der Dienstag (18.8.) hat auf Mallorca mit größtenteils wolkenlosem Himmel begonnen. Im Tagesverlauf ziehen dann vereinzelt Wolken auf. Im Norden steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag an, im Süden zeigt sich genau das gegenteilige Bild: Es wird minimal "kühler".

Spitzenreiter bei den Höchsttemperaturen ist Porreres mit 37 Grad. Inca, Santa Maria del Camí und Llucmajor liegen wie so oft in den vergangenen Wochen direkt dahinter. Ab dem Mittag gilt aufgrund der hohen Temperaturen im Inselinneren Warnstufe Gelb. Dasselbe gilt für den Norden und Nordosten.

Das Meer gleicht dieser Tage einer Badewanne: Für die Playa de Palma meldet der spanische Wetterdienst am Dienstag 30 Grad Wassertemperatur.

Eine Warnstufe jagt die nächste

Vor allem an den Küsten weht eine leichte Brise. Später dreht der Wind nach Süden. Machen Sie sich auf eine sehr warme Tropennacht gefasst! Felanitx schwitzt bei Tiefstwerten von 25 Grad am meisten. Für Palma und Sa Pobla sind 22 Grad gemeldet.

Der Mittwoch (19.8.) beginnt ähnlich wie der Vortag: Nur vereinzelt sind Wolken am Himmel zu sehen. Auch die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum, steigen stellenweise leicht an.

In der Inselmitte, an der Westküste sowie im Norden und Nordosten gilt ab dem Mittag erneut Warnstufe Gelb. Dieses Mal sagt Aemet die höchsten Temperaturen (38 Grad) für Pollença und Artà vorher. Inca, Manacor und auch Sóller liegen mit 37 Grad knapp dahinter. Für die Balearen-Hauptstadt gibt der Wetterdienst die Höchsttemperatur mit 33 Grad an.

Wenn selbst der Sprung ins Wasser keine Abkühlung mehr bietet. / Simone Werner

Der Wind bläst aus Süden und Südwesten. Nachts wird es erneut ungemütlich warm. In Felanitx schwitzen Bewohner und Urlauber erneut am meisten bei 26 Grad. In Palma wird es mit 24 Grad nur unbedeutend kühler.

Wird es regnen?

Der Donnerstag (20.8.) beginnt dann deutlich bewölkter als die Vortage. Vereinzelt kann es sogar Schauer geben. Die höchste Regenwahrscheinlichkeit (55 Prozent) ist für Pollença, Artà und Son Servera gemeldet. Was die Temperaturen betrifft, ist allerdings noch keine Abkühlung in Sicht. Im Gegenteil: Stellenweise ziehen die Werte sogar noch etwas an. Einige Orte, vor allem im Norden, Nordosten und Osten, könnten dann die 40-Grad-Marke knacken, darunter Pollença, Sa Pobla aber auch Artà.

Auch in Palma wird es mit 37 Grad wieder unerträglich warm. Auf der ganzen Insel gilt bis 19 Uhr dann Warnstufe Gelb, im Norden und Nordosten sogar Warnstufe Orange. Der Wind weht aus Südwesten.

Die Temperaturen sinken

Nachts steigen die Höchsttemperaturen ebenfalls an allen Orten an und liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Am Freitag (21.8.) von einem Temperatursturz zu reden, wäre wohl übertrieben. Aber die Tendenz der Werte ist klar: Es geht endlich bergab. Die Höchstwerte liegen dann "nur noch" bei 36 Grad, etwa in Inca, Pollença und Artà. In Andratx ist es mit 32 Grad am frischesten. Ob vor dem Wochenende eine Warnstufe gilt, ist noch nicht klar.

Sowohl am Vor- als auch am Nachmittag kann es stellenweise regnen. Mit am höchsten ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 65 Prozent in Pollença. Für die Nacht meldet Aemet Werte von 19 (Lluc) bis 25 (Palma) Grad.