Für Warnstufen gibt es auf Mallorca derzeit wohl Sonderrabatt - und der spanische Wetterdienst Aemet hat ordentlich zugelangt. Für den Donnerstag (20.8.) auf der Insel haben die Meteorologen deren vier ausgerufen. Auch in den Tagen danach bleibt es wechselhaft.

Soviel vorab: Heiß bleibt es auf jeden Fall weiterhin auf Mallorca. Tagsüber liegen die Temperaturen bei knapp 40 Grad, nachts liegen die Tiefstwerte mitunter bei 26 Grad. Die Trockenheit sorgt derzeit für eine extreme Waldbrandgefahr auf der Insel:

Am Donnerstag ist mit einem Wetterumschwung zu rechnen. Am Morgen ist es bewölkt. Sollte es regnen, spülen die Tropfen den Saharastaub herab, der in der Luft umherschwirrt. Gen Mittag klart der Himmel auf und am Nachmittag scheint die Sonne. Dafür nimmt im Tagesverlauf der Wind aus Südwesten zu, der am Abend stürmische Dimensionen erreicht. Schon in der Nacht zuvor stürmt es.

Welche Warnstufen gelten

Es gelten folgende Warnstufen:

Wegen Hitze warnt Aemet inselweit mit der Warnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr. 38 Grad können es werden. Im Norden gilt gar die Warnstufe Orange bei bis zu 39 Grad.

Wegen Sturms gilt von 0 bis 9 Uhr die Warnstufe Gelb inselweit. Bis zu 80 km/h schnell wehen die Böen. Abends wird es zwar wieder stürmisch, da gibt es derzeit aber noch keine Warnung.

Von 18 Uhr bis Mitternacht gilt inselweit die Warnstufe Gelb wegen Gewitters. Hier werden die Sturmböen nebenbei erwähnt.

Ganztägig gilt rund um die Insel an den Küsten die Warnstufe Gelb wegen Sturm.

Wirklich kühler wird es am Freitag kaum, es gelten aber keine Hitzewarnungen. Die Gewitterwarnung in der Nacht gilt bis 5 Uhr und dann wieder ab 9 Uhr. Bis 18 Uhr gelten im Süden und Westen zudem die Warnstufen Gelb wegen Starkregens. Bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind möglich. Am Abend beruhigt sich das Wetter. Wobei es auch am Freitag einige Stunden Sonnenschein geben wird.