Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Warnstufe OrangeNeue GeschäfteKinder auf MigrantenbootDeutscher vermisst
instagramlinkedin

Ein Pot­pour­ri an Warnstufen: So verrückt soll das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen werden

Ein Wetterumschwung kündigt sich an. Es wird stürmisch und Regen ist möglich. Nur die nervige Hitze bleibt

Wolken ziehen über Mallorca auf. Wird es tatsächlich regnen?

Wolken ziehen über Mallorca auf. Wird es tatsächlich regnen? / Simone Werner

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google
Ralf Petzold

Ralf Petzold

Für Warnstufen gibt es auf Mallorca derzeit wohl Sonderrabatt - und der spanische Wetterdienst Aemet hat ordentlich zugelangt. Für den Donnerstag (20.8.) auf der Insel haben die Meteorologen deren vier ausgerufen. Auch in den Tagen danach bleibt es wechselhaft.

Soviel vorab: Heiß bleibt es auf jeden Fall weiterhin auf Mallorca. Tagsüber liegen die Temperaturen bei knapp 40 Grad, nachts liegen die Tiefstwerte mitunter bei 26 Grad. Die Trockenheit sorgt derzeit für eine extreme Waldbrandgefahr auf der Insel:

Am Donnerstag ist mit einem Wetterumschwung zu rechnen. Am Morgen ist es bewölkt. Sollte es regnen, spülen die Tropfen den Saharastaub herab, der in der Luft umherschwirrt. Gen Mittag klart der Himmel auf und am Nachmittag scheint die Sonne. Dafür nimmt im Tagesverlauf der Wind aus Südwesten zu, der am Abend stürmische Dimensionen erreicht. Schon in der Nacht zuvor stürmt es.

Welche Warnstufen gelten

Es gelten folgende Warnstufen:

  • Wegen Hitze warnt Aemet inselweit mit der Warnstufe Gelb von 12 bis 19 Uhr. 38 Grad können es werden. Im Norden gilt gar die Warnstufe Orange bei bis zu 39 Grad.
  • Wegen Sturms gilt von 0 bis 9 Uhr die Warnstufe Gelb inselweit. Bis zu 80 km/h schnell wehen die Böen. Abends wird es zwar wieder stürmisch, da gibt es derzeit aber noch keine Warnung.
  • Von 18 Uhr bis Mitternacht gilt inselweit die Warnstufe Gelb wegen Gewitters. Hier werden die Sturmböen nebenbei erwähnt.
  • Ganztägig gilt rund um die Insel an den Küsten die Warnstufe Gelb wegen Sturm.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Wirklich kühler wird es am Freitag kaum, es gelten aber keine Hitzewarnungen. Die Gewitterwarnung in der Nacht gilt bis 5 Uhr und dann wieder ab 9 Uhr. Bis 18 Uhr gelten im Süden und Westen zudem die Warnstufen Gelb wegen Starkregens. Bis zu 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind möglich. Am Abend beruhigt sich das Wetter. Wobei es auch am Freitag einige Stunden Sonnenschein geben wird.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Drei Jahre alt, drei Tage auf See: Gloria und Mohamed schaffen es auf Mallorcas Nachbarinsel Formentera
  2. Tödlicher Unfall auf Mallorca: Bus rammt Laterne – Urlauber wird erschlagen
  3. Drama auf Mallorca: Hund Tequila stirbt in den Armen von „Goodbye Deutschland“-Kathrin – einen Tag später kommt Thommy aus dem Krankenhaus
  4. Seit Jahrzehnten wird hier illegal an Urlauber vermietet: Umweltschützer verlangen Abriss von Häusern auf Mallorca
  5. Er kam vom Fahrradausflug nicht mehr wieder: Deutscher auf Mallorca vermisst
  6. Warnstufe Orange: Der Sommer dreht auf Mallorca noch einmal richtig auf
  7. Auf dem Weg zum Junggesellenabschied auf Mallorca: Ryanair-Pilot wirft Betrunkene raus – dann eskaliert die Lage
  8. Er untersuchte mehr als 350 Hundertjährige: Das haben besonders langlebige Menschen gemeinsam

Ein Pot­pour­ri an Warnstufen: So verrückt soll das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen werden

Ein Pot­pour­ri an Warnstufen: So verrückt soll das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen werden

Mehr Komfort auf dem Weg nach Mallorca: Premium BIZ Seat von Eurowings ab Winter buchbar

Mehr Komfort auf dem Weg nach Mallorca: Premium BIZ Seat von Eurowings ab Winter buchbar

Der Luxus ist zum Greifen nah: Erste Kreuzfahrt-Yacht von Four Seasons legt in Palma an

Der Luxus ist zum Greifen nah: Erste Kreuzfahrt-Yacht von Four Seasons legt in Palma an

Während der Mallorca Championships: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios positiv auf Kokain getestet

Während der Mallorca Championships: Tennis-Rüpel Nick Kyrgios positiv auf Kokain getestet

Spanisch lernen: Ein Wort genügt, um über jede Art von "Viech" zu sprechen

Spanisch lernen: Ein Wort genügt, um über jede Art von "Viech" zu sprechen

Beliebter Ausgangspunkt für Wanderer: Mallorca-Dorf bekommt endlich einen neuen Parkplatz

Beliebter Ausgangspunkt für Wanderer: Mallorca-Dorf bekommt endlich einen neuen Parkplatz

Villa in Cala Romàntica kommt unter den Hammer – Zuschlag schon für rund 140.500 Euro möglich

Villa in Cala Romàntica kommt unter den Hammer – Zuschlag schon für rund 140.500 Euro möglich

Messi bezeichnete ihn einst als besten Gegenspieler: Früherer Flop des VfB Stuttgart flieht nach Mallorca-Abschied schon wieder

Messi bezeichnete ihn einst als besten Gegenspieler: Früherer Flop des VfB Stuttgart flieht nach Mallorca-Abschied schon wieder
Tracking Pixel Contents